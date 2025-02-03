Морковь по-корейски: самый удачный рецепт вкусной закуски

Морковь по-корейски – это классика среди салатов. Он может служить даже превосходной закуской или одним из ингредиентов более сложных салатов.

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Как приготовить морковь по-корейски, в Instagram рассказала фудблогер с ником pavlina filatova. Она предложила самый удачный рецепт, который точно понравится всем.

Ингредиенты

Морковь – 1 кг.

Сахар – 2-3 ст.л.

Масло растительное – 120 мл.

Уксус – 5 ст.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Чеснок – 7-8 зуб.

Способ приготовления

1. Морковь чистим и натираем на специальной терке.

2. Добавляем все специи.

3. Тщательно перемешиваем. Лучше всего делать это руками в перчатках, чтобы маринад равномерно распределился по каждому кусочку моркови.

4. Отправляем на ночь в холодильник.

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