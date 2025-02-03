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Морковь по-корейски: самый удачный рецепт вкусной закуски
Морковь по-корейски – это классика среди салатов. Он может служить даже превосходной закуской или одним из ингредиентов более сложных салатов.
Как приготовить морковь по-корейски, в Instagram рассказала фудблогер с ником pavlina filatova. Она предложила самый удачный рецепт, который точно понравится всем.
Ингредиенты
- Морковь – 1 кг.
- Сахар – 2-3 ст.л.
- Масло растительное – 120 мл.
- Уксус – 5 ст.л.
- Кориандр молотый – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Чеснок – 7-8 зуб.
Способ приготовления
1. Морковь чистим и натираем на специальной терке.
2. Добавляем все специи.
3. Тщательно перемешиваем. Лучше всего делать это руками в перчатках, чтобы маринад равномерно распределился по каждому кусочку моркови.
4. Отправляем на ночь в холодильник.
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