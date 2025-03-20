Можно пить свежие кокосы: назван лучший аэропорт в мире

Путешествие в аэропорт часто ассоциируется со стрессом и суетой, но есть место, которое разрушает эти стереотипы. Международный аэропорт Самуи (Кох Самуи) в Таиланде признан лучшим в мире благодаря своей уникальной тропической атмосфере. Это место, где ожидание рейса превращается в отдых среди пальм, удобных кресел-мешков и свежих кокосов.

Видео дня

Аэропорт Самуи поражает своей открытой зеленой зоной ожидания, где пассажиры могут отдохнуть на креслах-мешках, качелях и насладиться видом на взлетную полосу без барьеров. Это место, где можно почувствовать себя на отдыхе до начала отпуска, пишет Daily Express.

Посетившие аэропорт Самуи туристы делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Они отмечают уютную атмосферу, удобные зоны отдыха и возможность отведать свежие кокосы.

Инфраструктура аэропорта

Аэропорт Самуи находится в подрайоне Бо Пхут, около 2 км севернее города Чавенг. Аэропорт был построен авиакомпанией Bangkok Airways, строительство началось в 1982 году, а официальное открытие состоялось в апреле 1989 года. С уникальным открытым дизайном, аэропорт обслуживает более миллиона пассажиров ежегодно и седьмой по загруженности в Таиланде. Кроме того, аэропорт расположен рядом с пирсами, обеспечивающими паромное сообщение с островами Ко-Пханган, Ко Тао и Чумпхон.

Гавань предлагает пассажирам кафе, магазины и зоны отдыха. Особую популярность пользуется кафе, где можно отведать свежие кокосы. Также в аэропорту есть бесплатные стойки с напитками и закусками.

Несмотря на отсутствие барьеров на взлетной полосе, аэропорт Самуи обеспечивает высокий уровень безопасности. Пассажиры отмечают дружелюбный персонал и комфортные условия пребывания.

Видео из аэропорта Самуи, опубликованные в TikTok, набирают миллионы просмотров и получают положительные отзывы от пользователей.

OBOZ.UA ранее писал, почему в некоторых туристических местах Греции запрещено носить определенную обувь.

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