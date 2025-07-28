Мультик 'Рик и Морти' получит спиноф: кто будет главным героем

Вселенная мультсериала "Рик и Морти" продолжает расширяться. Телеканал Adult Swim официально заказал новую взрослую анимационную комедию под названием "Президент Кертис".

Видео дня

Об этом объявили на San Diego Comic-Con, где зрителей удивило появление Кита Дэвида – актера, озвучивающего президента Андре Кертиса в главном шоу. Детали рассказало издание Variety.

Сериал создают исполнительные продюсеры Дэн Гармон и Джеймс Сичилиано, которые также работают над "Риком и Морти". Главную роль снова исполнит Кит Дэвид, а компанию ему составят Стефани Беатрис ("Бруклин 9-9") и Джим Раш ("Сообщество"). Последние двое – давние участники "гармоновской" творческой вселенной.

Сюжет нового шоу будет разворачиваться вокруг Президента Кертиса и его эксцентричной команды. Они решают различные проблемы: от межмерной дипломатии до паранормальных расследований и странных феноменов.

"Президент Кертис всегда был одним из самых веселых персонажей для озвучивания. Идея углубиться в его мир в новом сериале – настоящая мечта. Не могу дождаться, когда фанаты увидят, какой хаос он способен устроить без Рика рядом", – отметил Кит Дэвид.

По словам Дэна Гармона и Джеймса Сичилиано, Кертис – единственный в мультивселенной, кто способен спорить с Риком и при этом оставаться у власти. "Мы давно хотели показать его миссии изнутри. И с Китом Дэвидом в главной роли зрителей ждет настоящее безумие".

Президент Adult Swim Майкл Оувилен добавил, что этот сериал они бы одобрили даже независимо от "Рика и Морти": "Персонаж Кертиса настолько яркий, а его мир – самодостаточен и удивительно интересен".

"Президент Кертис" станет третьим официальным спинофом франшизы после "Освободители 2: Последний бой Земли и Тьмы" и "Рик и Морти: Аниме". Кроме того, во вселенной уже вышло несколько короткометражек и видеоигр.

Дата премьеры нового сериала пока не объявлена, но ожидается, что он выйдет на Adult Swim в 2025 году.

Ранее OBOZ.UA публиковал трейлер заключительного сезона "Очень странных дел", который должен выйти в декабре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.