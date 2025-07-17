'Очень странные дела': вышел трейлер последнего сезона, который покажут в декабре

До выхода финального сезона хитового фантастического сериала от Netflix "Очень странные дела" остался еще не один месяц. Тем временем стриминг порадовал фанатов, которые заждались новых эпизодов, полноценным тизером заключительной части шоу.

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Ролик продолжительностью более двух минут вышел на всех социальных платформах Netflix. Из него можно почерпнуть кое-что о сюжете пятого сезона "Очень странных дел". И понять, что завершение шоу будет действительно масштабным.

Как рассказывает краткое описание в блоге Tudum, перед развязкой военные захватили город Хокинс, штат Индиана, а демогоргоны выглядят такими же грозными, как раньше, но главные герои остаются сплоченными перед лицом опасности. И эта сплоченность поможет одолеть им то, что приготовил главный антагонист Векна.

Действие пятого сезона будет происходить осенью 1987 года. Хокинс полон открытых разломов между мирами. Но команда подростков с суперспособностями на фоне этой угрозы объединяется, чтобы найти и убить Векну. Однако для этого им придется его отыскать – злодей исчез и где-то скрывается, а планы его остаются неизвестными.

"Усложняя их миссию, правительство объявило в городе военный карантин и усилило охоту на Одиннадцатую, заставив ее снова скрываться. С приближением годовщины исчезновения Вилла нарастает тяжелый, знакомый страх. Надвигается финальная битва, а вместе с ней и тьма, более могущественная и смертоносная, чем все, с чем они сталкивались раньше. Чтобы положить конец этому кошмару, им нужно, чтобы все – вся команда – объединились в последний раз", – говорится в синопсисе сезона.

Авторы сериала обещают, что перед финалом зрители больше узнают об альтернативном мире, откуда приходит опасность. И эта информация должна сильно повлиять на сюжет заключительных серий.

В актерский состав "Очень странных дел 5" вошли Вайнона Райдер (Джойс Байерс), Дэвид Харбор (Джим Хоппер), Милли Бобби Браун (Одиннадцатая), Финн Вулфхард (Майк Уилер), Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон), Калин Маклафлин (Лукас Синклер), Ноа Шнапп (Уилл Байерс), Хендерсон Шнапп (Уилл Байерс), Сэди Синк (Макс Мейфилд), Наталья Дайер (Нэнси Уилер), Чарли Хитон (Джонатан Байерс), Джо Кири (Стив Харрингтон), Майя Хоук (Робин Бакли), Приа Фергюсон (Эрика Синклер), Бретт Гелман (Мюррей), Джейми Кэмпбелл Бауэр (Векна), Кара Буоно (Карен Уилер), Эмибет МакНалти (Вики), Нелл Фишер (Холли Уилер), Джейк Коннелли (Дерек Тернбоу), Алекс Бро (лейтенант Акерс) и Линда Гамильтон (доктор Кей).

Сезон будет разделен на три части. Первая будет состоять из четырех серий и выйдет 26 ноября. Во вторую войдут три эпизода. Их Netflix покажет к Рождеству – 26 декабря. А финальная 8 серия выйдет в первый день 2026 года.

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