Музей под открытым небом: какой город Европы самый удобный для пешеходных прогулок

Автомобиль незаменим в мегаполисах вроде Лос-Анджелеса, где расстояния диктуют условия. Но в Европе – другая логика. Здесь много городов – это настоящие музеи под открытым небом, которые лучше всего исследовать именно пешком.

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Онлайн-платформа GuruWalk, специализирующаяся на бесплатных пешеходных экскурсиях опубликовала рейтинг 100 лучших городов мира для прогулок. Список составлен на основе бронирований, а также по просмотрам страниц. Детали рассказало издание Travel And Leisure.

Рим – вечный город

Вечный город возглавил рейтинг и в этом году. Рим – это больше, чем туристическая точка, это живая история: Колизей, Пантеон, площадь Навона, фонтан Треви. Рим называют музеем под открытым небом, который стоит изучать медленно, неторопливо.

Будапешт – термальные купальни и средневековые бастионы

Венгерская столица – идеальное сочетание красоты и удобства для пеших путешествий. Гуляя по городу, можно увидеть все: от Дома парламента и Рыбацкого бастиона до уютных улочек Буды и многочисленных термальных купален. Контраст между монументальностью архитектуры и легкостью прогулки делает Будапешт чрезвычайно привлекательным для туристов.

Мадрид – искусство и парки

Испанская столица предлагает гармоничное сочетание истории, искусства и зеленых зон. Вы можете без лишних усилий пройтись от королевского дворца до Пласа Майор, далее – в музей Прадо, а завершить день – в Парке Ретиро. Все – пешком, с комфортом и удовольствием.

Прага – город сказок и легенд

Чешская столица – воплощение европейского шарма. Прогулка по Карловому мосту, исследование еврейского квартала, уют Старой площади – все это создает ощущение, будто вы попали в средневековую сказку. Компактность города делает его идеальным для неспешного знакомства.

Барселона

Барселона – это архитектурная фантазия, где произведения Антонио Гауди, например Саграда Фамилия или Парк Гуэля, чередуются с готическими кварталами, морскими променадами и рынками. Это город, в котором легко потеряться, наслаждаясь ритмом узких улиц и открытых площадей.

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