Мужчины носят одну и ту же прическу годами, потому что боятся перемен – исследования

Среднестатистический мужчина носит одну и ту же прическу более десяти лет. Новый опрос показал, что большинство мужчин так долго носят одну и ту же прическу, потому что не имеют уверенности, чтобы ее изменить, и боятся, что подумают другие, если они это сделают.

Видео дня

Исследование показало, что мужчины определяются со своим фирменным стилем до 31 года, причем короткая стрижка сзади и по бокам сейчас является самой популярной (35 процентов), за ней следует короткая стрижка "баззет" (16 процентов). Стрижка в стиле альпаки – вдохновленная характерной гривой животного – стала еще одним модным вариантом, особенно среди возрастной группы от 25 до 34 лет, пишет Express.

Исследование показало, что из тех, кто еще не ознакомился с этой прической, большинство считает ее "крутой" стрижкой и верит, что она им подойдет. Четверть даже сказали, что "вероятно" попробуют ее.

Результаты показали, что респонденты были наиболее смелыми в отношении своей внешности в 22 года. Однако, хотя мужчины охотно экспериментируют с различными аспектами, такими как одежда и еда, они менее склонны пробовать что-то новое со своими волосами.

Треть опрошенных сказали, что они "возможно" были бы готовы сменить прическу после консультации со стилистом, которому доверяют, тогда как пятая часть призналась, что их может соблазнить новый образ после значимых жизненных событий, таких как разрыв отношений или смена карьеры.

Исследование, проведенное с помощью OnePoll, показало, что 38 процентов обеспокоены мнением других об их внешности, причем 28 процентов считают, что имеют больше стиля, чем их друзья.

Участники также поделились, какие животные, по их мнению, имеют лучшую шерсть, причем лев-самец возглавил список, за ним следуют самоедская собака, горный крупный рогатый скот и альпака.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какая прическа поможет женщине выглядеть намного моложе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.