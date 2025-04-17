Мясная, ролл-паска и верхушка: в Украине завирусились причудливые тренды на Пасху-2025

В этом году традиционная выпечка на Пасху – паска – получила столько вариаций, что трудно определиться, какую все же выбрать. Большинство, правда, остаются верны ее традиционной версии, но все же.

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Многие торговые марки и просто инфлюэнсеры в сети предложили достаточно оригинальные, а иногда – откровенно причудливые – экземпляры. OBOZ.UA расскажет, что завирусилось и вызвало настоящий ажиотаж.

Мясная паска

Это новый гастрономический хит, который стал очень популярным в сети. Некоторые блогеры и телеведущие уже успели приготовить ее и показать аудитории. Итак, это не сладкая сдоба, к которой мы привыкли, а сытная, сочная мясная запеканка, выполненная в форме классической паски — со всеми элементами декора: украшенная глазурью из сухофруктов или орехов.

Смесь выкладывается в обычные формы для пасок, запекается в духовке, а затем смазывается яйцом и декорируется – так же, как и традиционная паска.

Ролл-паска

В сети можно найти сразу несколько вариантов приготовления так называемой паски в виде ролла.

Первый – даже повторяет форму этой вкусности. Другой – имеет вид традиционной паски, но приготовлен из привычных для роллов продуктов.

Обе состоят из риса, нори, сыра "Филадельфия" и красной рыбы.

Верхушки паски

Одна из торговых сетей в Украине пошла еще дальше. В ее супермаркетах появилось хитовое предложение – верхушка паски. Таким образом они якобы воплощают детские мечты большинства украинцев.

"Если вы тот человек, который тайком или же и нескрываемо съедал лишь верхушку паски, считая это легким преступлением, будьте уверены: больше не о чем переживать. Именно для вас мы создали сплошное пасхально-вкусное наслаждение - самый радостный кусочек паски. Это ее верхушка", – говорится в сообщении.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить дубайскую паску в стиле популярной сладости.

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