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Паска "Дубайский шоколад": рецепт трендовой пасхальной выпечки

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
432
Рецепт паски

Паски можно готовить с любыми начинками и делать любую глазурь. Но вот тесто практически всегда делают на опаре, так паски будут точно пышными и воздушными, а главное – удачными. 

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Домашняя паска

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной дубайской паски, которая готовится очень быстро и просто. 

Паска "Дубайский шоколад"

Опара:

  • теплое молоко 200 мл
  • мука – 1 ст.л
  • сахар – 1 ст.л
  • дрожжи – 7 г

Тесто:

  • яйцо + 2 желтка
  • сахар – 100 г
  • соль – 1/3 ч.л
  • сливочное масло – 80 г
  • мука – 450 г

Способ приготовления: 

1. Для опары: смешиваем теплое молоко, сахар, муку и дрожжи, перемешиваем и оставляем на 10 минут.

2. Взбиваем сахар с яйцами до пышной пены. Добавляем растопленное масло, соль, опару и хорошо перемешиваем. Смешиваем все миксером (сначала насадкой венчик), это важно, не руками! Далее в несколько этапов добавляем муку и замешиваем около 10 минут тесто (крючковатой насадкой миксера). Убираем тесто подходит, на два часа в теплое место.

Готовое тесто

3. Дальше тесто немного размять, разделить на 3 части, сформировать шарики и разложить по формам, накрыть полотенцем и дать постоять еще 30 минут.

4. Запекать в духовке 10 минут при 180 градусах, дальше 20 минут при 160 градусов.

Сколько выпекать паски

5. Начинка, как в дубайском шоколаде: тесто катаифи порезать мелко и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Далее добавить в него фисташковую пасту и перемешать.

Начинка для паски

6. Когда паски испекутся, дать им немного остыть, в центе проделать отверстие и начинить его фисташковой массой. 

Приготовление паски

Глазурь на ваш вкус! 

Готовая паска

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