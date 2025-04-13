Паска "Дубайский шоколад": рецепт трендовой пасхальной выпечки

Паски можно готовить с любыми начинками и делать любую глазурь. Но вот тесто практически всегда делают на опаре, так паски будут точно пышными и воздушными, а главное – удачными.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной дубайской паски, которая готовится очень быстро и просто.

Опара:

теплое молоко 200 мл

мука – 1 ст.л

сахар – 1 ст.л

дрожжи – 7 г

Тесто:

яйцо + 2 желтка

сахар – 100 г

соль – 1/3 ч.л

сливочное масло – 80 г

мука – 450 г

Способ приготовления:

1. Для опары: смешиваем теплое молоко, сахар, муку и дрожжи, перемешиваем и оставляем на 10 минут.

2. Взбиваем сахар с яйцами до пышной пены. Добавляем растопленное масло, соль, опару и хорошо перемешиваем. Смешиваем все миксером (сначала насадкой венчик), это важно, не руками! Далее в несколько этапов добавляем муку и замешиваем около 10 минут тесто (крючковатой насадкой миксера). Убираем тесто подходит, на два часа в теплое место.

3. Дальше тесто немного размять, разделить на 3 части, сформировать шарики и разложить по формам, накрыть полотенцем и дать постоять еще 30 минут.

4. Запекать в духовке 10 минут при 180 градусах, дальше 20 минут при 160 градусов.

5. Начинка, как в дубайском шоколаде: тесто катаифи порезать мелко и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Далее добавить в него фисташковую пасту и перемешать.

6. Когда паски испекутся, дать им немного остыть, в центе проделать отверстие и начинить его фисташковой массой.

Глазурь на ваш вкус!

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