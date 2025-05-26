Мясо будет очень сочным: оригинальный маринад для шашлыка из кофе

Мясо для шашлыка можно мариновать в минеральной воде, а также томатном соку, и просто с луком и специями. Для того, чтобы например, свинина была сочной, ее нужно мариновать не меньше 3 часов.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом кофейного маринада для шашлыка, который сделает вкус мяса очень оригинальным.

Ингредиенты:

1 кг свинины (шейка или лопатка – для шашлыка идеально)

2-3 крупные луковицы

2 ч. л дижонской горчицы

3 ч. л бальзамического уксуса

300 мл натурального заварного кофе (холодного)

3 ст. л масла (оливковое или подсолнечное)

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Нарежьте свинину средними кубиками (примерно 4-5 см). Посолите, поперчите, добавьте горчицу, уксус и масло. Тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек "схватил" маринад.

2. Влейте холодный кофе. Он сделает мясо нежным и придаст легкий карамельный оттенок. Сверху положите кольца лука (не перемешивайте его сразу, он даст сок и мясо будет еще нежнее). Накройте миску или контейнер и оставьте в холодильнике на 4-12 часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: