Мясо будет очень сочным: оригинальный маринад для шашлыка из кофе
Мясо для шашлыка можно мариновать в минеральной воде, а также томатном соку, и просто с луком и специями. Для того, чтобы например, свинина была сочной, ее нужно мариновать не меньше 3 часов.
Редакция FoodOboz делится рецептом кофейного маринада для шашлыка, который сделает вкус мяса очень оригинальным.
Ингредиенты:
- 1 кг свинины (шейка или лопатка – для шашлыка идеально)
- 2-3 крупные луковицы
- 2 ч. л дижонской горчицы
- 3 ч. л бальзамического уксуса
- 300 мл натурального заварного кофе (холодного)
- 3 ст. л масла (оливковое или подсолнечное)
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Нарежьте свинину средними кубиками (примерно 4-5 см). Посолите, поперчите, добавьте горчицу, уксус и масло. Тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек "схватил" маринад.
2. Влейте холодный кофе. Он сделает мясо нежным и придаст легкий карамельный оттенок. Сверху положите кольца лука (не перемешивайте его сразу, он даст сок и мясо будет еще нежнее). Накройте миску или контейнер и оставьте в холодильнике на 4-12 часов.
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