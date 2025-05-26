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Мясо будет очень сочным: оригинальный маринад для шашлыка из кофе

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Мясо будет очень сочным: оригинальный маринад для шашлыка из кофе

Мясо для шашлыка можно мариновать в минеральной воде, а также томатном соку, и просто с луком и специями. Для того, чтобы например, свинина была сочной, ее нужно мариновать не меньше 3 часов. 

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Редакция FoodOboz делится рецептом кофейного маринада для шашлыка, который сделает вкус мяса очень оригинальным. 

Сочный шашлык

Ингредиенты: 

  • 1 кг свинины (шейка или лопатка – для шашлыка идеально)
  • 2-3 крупные луковицы
  • 2 ч. л дижонской горчицы
  • 3 ч. л бальзамического уксуса
  • 300 мл натурального заварного кофе (холодного)
  • 3 ст. л масла (оливковое или подсолнечное)
  • соль, черный перец

Способ приготовления: 

1. Нарежьте свинину средними кубиками (примерно 4-5 см). Посолите, поперчите, добавьте горчицу, уксус и масло. Тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек "схватил" маринад.

Мясо для шашлыка

2. Влейте холодный кофе. Он сделает мясо нежным и придаст легкий карамельный оттенок. Сверху положите кольца лука (не перемешивайте его сразу, он даст сок и мясо будет еще нежнее). Накройте миску или контейнер и оставьте в холодильнике на 4-12 часов.

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