На Ивано-Франковщине два села рассорились из-за сырных лошадок: в чем дело. Фото

На Ивано-Франковщине в Косовском районе недавно вспыхнул оживленный спор между двумя населенными пунктами из-за оригинального вида украинского народного искусства, распространенного в Карпатском регионе – сырные лошадки.

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Так, на своей странице в Facebook журналист-путешественник Константин Грубич, изучающий гастронаследство украинцев, рассказал интересную историю. Два села – Шепот и Брустуры – фактически поссорились из-за бигборда.

Речь идет о рекламном плакате, на котором написано: "Брустуры – столица сырных лошадок". При этом в своем авторском проекте Грубич подверг сомнению, что именно это село является столицей этой вкусности, так как ее готовят по всей Гуцульщине.

Бигборд изрядно разозлил жителей соседнего села – Шепит – потому что они тоже считают себя родоначальниками этой традиции. В свою очередь жители села Брустуры и себе обиделись, ведь им не понравилось, что их уникальность подвергли сомнению. Из этого вышел большой конфликт в соцсетях, набравший культурный резонанс.

В сети всем сторонам дискуссии предлагают примириться и прийти к согласию, так как, скорее всего, ни те, ни другие не являются основателями этого феномена.

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