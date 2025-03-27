На какие греческие острова стоит поехать в 2025 году: лучшие направления

Греция – это архипелаг с более чем 6000 островов, и многие из них остаются малоизвестными жемчужинами. Именно на таких островах можно найти аутентичную Грецию: белоснежные постройки, невероятно чистые пляжи, колоритные таверны, где время замедляется, а жизнь кажется проще.

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Издание National Geographic недавно опубликовало свой гид по 31 греческому острову, которые стоит посетить в 2025 году, и самое интересное – Санторини даже не вошел в топ-15. В центре внимания – те места, которые еще не успели потерять колорит под давлением туризма.

Кос

Если вы ищете альтернативу громкому Миконосу – Кос именно то место. Расположенный ближе к более спокойным Наксосу и Паросу, этот остров предлагает идеальное сочетание истории, гастрономии и расслабленного образа жизни. И да – здесь очень популярны велосипеды. Более 6000 велосипедов доступны для аренды, и вы сможете спокойно исследовать живописное побережье по новому маршруту прямо над морем.

Кос – это еще и настоящее гастрономическое удовольствие. Гирос, мусака, сувлаки, свежие дары моря – все это с традиционным греческим акцентом. Как говорят местные, "все лучше с фетой" – и они правы.

Обязательно стоит посетить Асклепион – древнюю святыню медицины, связанную с самим Гиппократом. Для комфортного отдыха стоит выбрать либо уютную таверну на набережной, либо роскошный отель, например Mitsis Selection Blue Domes, где огромный бассейн буквально сливается с морем.

Колимнос

Калимнос – мекка для скалолазов. Известняковые скалы, стремительно поднимающиеся в небо, стали магнитом для экстремалов со всего мира. Однако даже если вы не фанат высоты, Калимносу есть чем очаровать: тихие пляжи, традиционные деревни, греческая подлинность без глянца.

Пляж Платис-Ялос получил восторженные отзывы, но настоящее сокровище – это Влиходия, с его хрустальными водами и ощущением уединения. Не пропустите возвышающийся над городом монастырь Святого Саввы – с него открываются невероятные виды.

Нисирос

Нисирос – скрытая жемчужина, о которой большинство туристов даже не слышали. И это, честно говоря, хорошо. Этот небольшой остров с действующим вулканом и богатой мифологической историей до сих пор остается настоящим открытием.

Согласно легенде, Посейдон бросил кусок острова Кос в огненный титан, и так появился Нисирос. Вулкан спит еще с XIX века, но его кратер можно свободно посетить, и это действительно незабываемо.

Живописный городок Мандраки, столица острова, – квинтэссенция средиземноморского уюта. Цветные домики, мощеные улочки, таверны с видом на закат – и все это без толп туристов. В соседнем поселке Эмпориос есть руины старинного замка, пещерная сауна и, пожалуй, самые красивые виды на весь остров.

Если вы хотите выбрать что-то более глубокое, аутентичное и спокойное, чем Санторини, Кос, Калимнос и Нисирос – это три уникальных мира в пределах одной страны. Они предлагают не просто красивые фото, а настоящий опыт, воспоминания и ощущения, которые останутся надолго.

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