На культовый фильм 'Основной инстинкт' снимут римейк: что известно

Культовый эротический триллер 1992 года "Основной инстинкт" вскоре получит римейк. Причем за его производство будет отвечать автор сценария оригинального фильма Джо Эстерхас.

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Как пишет издание Variety, права на перезапуск "Основного инстинкта", который дал серьезный толчок карьерам Шэрон Стоун и Майкла Дугласа, приобрела студия Amazon MGM Studios. Как будет называться новая версия, пока неизвестно. Продюсерами будущего фильма выступят Скотт Стубер и Ник Несбитт, а также Крейг Баумгартен. Исполнительным продюсером выступит Адам Гриффин.

Фильм "Основной инстинкт", снятый Полом Верховеном, стал культурным феноменом и хитом проката по всему миру. Его кассовые сборы превысили 350 миллионов долларов (по нынешнему курсу – более 800 миллионов). Сюжет фильма повествует о детективе Нике Карране (Дуглас), который расследует жестокое убийство, в результате чего вступает в опасную игру соблазна с главной подозреваемой, писательницей-манипуляторшей Кэтрин Трамелл (Стоун). "Основной инстинкт" вошел в историю кино благодаря провокационным темам, которые он поднимал, откровенным сценам и культовым фрагментом c допросом главной героини.

Эстерхаз – это венгерско-американский сценарист, который начинал свою карьеру журналистом. Среди его хитов — "Танец-вспышка" (1983), "Зазубренное лезвие" (1985) и "Основной инстинкт" (1992). Известный своими провокационными сценариями, исследующими темы сексуальности, власти и моральной неоднозначности, Эстерхаз написал громкие мемуары "Голливудское животное" (2004), которые предлагают откровенный взгляд на киноиндустрию.

По данным источников, знакомых с текстом соглашения о съемках фильма, перезапуск будет направлен против политики Голливуда, который отстаивает прогрессивные идеи инклюзивности и политкорректности. В нем будут демонстрироваться традиционные гендерные роли, а каст не будут намеренно делать разнообразным.

В свое время оригинальный фильм критиковали из-за изображения персонажа-бисексуала в негативном ключе. Он был описан, как убийца-психопат. Также феминистские организации называли "Основной инстинкт" мизогинным.

Кто будет отвечать за режиссуру ленты, пока неизвестно. Также не объявлен каст будущего фильма. Не выбранной остается и дата премьеры.

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