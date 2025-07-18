Новый фильм о Барби уже в работе: первые детали

Культовую куклу Барби, которая завоевала сердца миллионов, ждет новое кинематографическое воплощение. После триумфального успеха игрового фильма 2023 года компании Illumination и Mattel Studios объединили усилия для создания первого анимационного фильма о Барби для большого экрана.

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Проект уже запущен и обещает стать новым этапом в развитии бренда, сообщают источники Deadline. Партнером по дистрибуции выступит Universal Pictures, которая имеет эксклюзивное соглашение с Illumination.

Новый фильм о Барби

Сейчас детали сюжета и творческая команда держатся в секрете. Новый анимационный проект станет первым шагом Mattel Studios в создании полнометражного мультфильма о Барби.

Предыдущий фильм о Барби, снятый режиссером Гретой Гервиг с участием Марго Робби, стал настоящим культурным феноменом, собрав в мировом прокате более 1,44 миллиарда долларов. Картина не только возглавила кассовые сборы 2023 года, но и вошла в историю как самый успешный фильм, снятый женщиной-режиссером.

Феномен "Барбенгеймера", когда зрители совмещали просмотр "Барби" и "Оппенгеймера", добавил картине популярности. Фильм получил восемь номинаций на "Оскар", а песня Билли Айлиш получила награду за лучшую оригинальную композицию.

Издание отмечает, что Mattel объединила свои кино- и телевизионные подразделения, чтобы усилить позиции на рынке развлечений. Студия активно расширяет портфель проектов, включая игровые фильмы "Мастера Вселенной" и "Matchbox", запланированные на 2026 год, а также адаптации других брендов, таких как Hot Wheels и Polly Pocket.

Барби, созданная в 1959 году, остается лидером среди кукол, с продажами более 100 единиц каждую минуту. Бренд также доминирует в социальных сетях как самая популярная игрушка для девочек. Этот статус делает Барби идеальным кандидатом для новых кинопроектов, которые могут привлечь как давних поклонников, так и новую аудиторию.

Участие Illumination в проекте о Барби добавляет уверенности в том, что анимационный фильм будет ярким и коммерчески успешным. Хотя детали нового фильма о Барби пока ограничены, сотрудничество между Mattel Studios, Illumination и Universal Pictures обещает свежий взгляд на любимую героиню. Ожидается, что проект сохранит дух Барби, сочетая современную анимацию с темами, которые резонируют со зрителями всех возрастов.

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