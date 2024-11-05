На Мадейре введут плату за отдельные маршруты: когда начнет действовать сбор

Португальский архипелаг Мадейра, известный своей уникальной природой, с 1 января 2025 г. вводит плату за пользование отдельными пешими туристическими маршрутами. Под ограничения попадут более 30 популярных троп.

Видео дня

Как пишет издание Euronews, нерезиденты вынуждены будут выложить за прогулку дополнительные деньги. Платными станут самые популярные маршруты, наиболее страдающие от влияния людей. Этот шаг является частью усилий местных властей по развитию устойчивого туризма. Собранные таким образом средства планируют направить на сохранение природы Мадейры.

Сейчас платными являются семь наиболее посещаемых маршрутов. Однако с начала следующего года эта практика будет распространена на все рекомендованные маршруты в португальском архипелаге. Каждый нерезидент в возрасте от 12 лет должен будет оплатить 3 евро за такую прогулку. В список войдут маршруты Пику-ду-Арейру, Пику-Руйву, Левада-ду-Риску, Левада-ду-Калдейран-Верде, Балкоеш, Левада-ду-Рей, Понта-де-Сан-Лоуренсу и другие, которыми управляет Институт лесов и охраны природы (ICNF) на Мадейре. За бесплатное посещение будет налагаться штраф в размере до 50 евро.

Региональный секретарь Мадейры по сельскому хозяйству, рыболовству и окружающей среде Рафаэла Фернандес заявила, что сбор необходим для защиты природных ландшафтов региона. Кроме того, местные власти отмечают рост потока туристов и стремятся взять его под контроль.

Чтобы оплатить этот сбор, туристы могут воспользоваться региональным правительственным порталом Simplifica. Кроме того, можно будет заплатить в кассе на станциях ICNF, расположенных вдоль многих троп.

На Мадейре сейчас наблюдается рост туризма, особенно в пиковые сезоны для пешего туризма. Местные власти начали информационную кампанию, чтобы информировать посетителей о введении сбора и его целях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Венеция расширит программу платного посещения центра города.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.