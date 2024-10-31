В Венеции сделают платным посещение центра города: сколько придется отдать

Самые популярные города Италии уже давно страдают избыточным туризмом. И Венеция стала одной из первых, где с этим явлением начали системно бороться.

Видео дня

Как сообщает Reuters, городские власти решили с 2025 года расширить систему туристических сборов, почти вдвое увеличив количество дней, во время которых туристам придется дополнительно заплатить за визит в центр города-лагуны. Более того, тем, кто не позаботится об этом заранее, существенно увеличат сумму оплаты.

Венеция первой в мире ввела сбор для однодневных туристов, прибывающих в особо загруженные дни. Чтобы полюбоваться городом, такой посетитель с апреля должен заплатить 5 евро. Городские власти таким образом попытались уменьшить толпы приезжих, которые начали создавать проблемы для инфраструктуры и местных жителей.

Начальная схема, вызвавшая живой интерес у других популярных туристических локаций, охватывала 29 дней в течение четырехмесячного периода с апреля по июль. В следующем году платными станут уже 54 дня в течение того же окна. Сбор будет действовать во время празднования Пасхи и других праздников, а также во все выходные.

Для тех, кто оформит все заранее, сумма останется неизменной – это будет 5 евро. Для тех, кто забронирует однодневную поездку в течение 4 дней перед прибытием, она вырастет до 10 евро. Как и ранее, люди, имеющие бронирование в гостиницах или гостевых домах, будут освобождены от оплаты.

По словам Симона Вентурини, городского советника, ответственного за туризм, эта система все еще находится в фазе тестирования. Однако власти японского города Киото и испанского острова Форментера уже связались с Венецией, чтобы узнать больше о ее деталях.

Критики говорят, что система дополнительных сборов не смогла замедлить поток туристов. Но мэр Венеции Луиджи Бруньяро считает, что еще рано судить, поскольку точные данные будут доступны только позже в этом году.

Он также добавил, что Венеция не хочет отпугивать туристов. Цель власти - побудить их пересмотреть даты своих визитов. Кроме того, мэр предупредил, что для гостей без уплаченного сбора в 2025 году планируется ввести штрафы.

В общей сложности уже известно, что в этом году 485 062 человека заплатили за однодневный пропуск в Венецию. Это принесло городу 2,25 млн евро. Однако такая сумма покрыла лишь часть расходов на саму систему и не пополнила городскую казну.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в Праге внезапно ограничили организованные туры по барам города.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.