На Netflix выйдет сериал по мотивам 'Сумерек': что о нем известно

Прошло более 10 лет с момента, когда подошла к завершению вампирская киносага "Сумерки", но франшиза все еще не исчерпала себя. Вскоре поклонников этой вселенной ждет сюрприз от Netflix.

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Стриминг анонсировал выход на своей платформе анимационного сериала "Полночное солнце". Его основой станет роман того же автора – писательницы Стефани Майер, в котором она описывает события первой книги серии с точки зрения Эдварда Каллена, а не Беллы Свон.

Книга была опубликована в 2020 году и в первую неделю продалась миллионным тиражом. Ее экранизацию и заказал Netflix. Майер выступит исполнительным продюсером проекта. За сценарий будет отвечать Шинед Дэйли ("Ходячие мертвецы: Мир за пределами", "Воспитанные волками"). Кто станет режиссером и озвучит персонажей анимационного сериала, пока неизвестно.

Публикация романов "Сумеречной саги" началась в 2005 году, а уже в 2008 году вышла экранизация первой книги. Фильм приобрел огромную популярность у подростков и сделал звездами главных актеров – Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера.

Последний роман серии Майер опубликовала в 2008 году, а ее экранизация была завершена в 2012. Пять фильмов саги собрали более 3 миллиардов долларов в мировом прокате. Позже писательница выпустила еще два дополнительных романа – "Жизнь и смерть: переосмысление "Сумерек"" (2015), в котором главные герои, Белла и Эдвард, поменялись полом, а также "Полночное солнце" (2020), где писательница пересказала первую книгу с точки зрения Эдварда.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Netflix также готовит фильм-продолжение сериала "Острые козырьки".

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