На Netflix выйдет триллер, который может стать новым 'Крепким орешком': что известно о 'Ручной клади'

Хотя "Крепкий орешек" задумывался как напряженный боевик, у многих он начал стойко ассоциироваться с Рождеством. В этом году Netflix попытается сместить его с позиций главного рождественского триллера.

Видео дня

Прямо в канун праздника на платформе выйдет боевик "Ручная кладь" с Тэроном Эджертоном и Джейсоном Бейтманом. Тизер-трейлер уже вышел на официальных каналах Netflix. OBOZ.UA рассказывает, что известно о картине.

Новинка стартует на Netflix 13 декабря. Фильм расскажет о молодом агенте Администрации транспортной безопасности США по имени Итан. Он готовится к напряженному периоду в работе, ведь в канун Рождества миллионы американцев улетают домой на праздники. И аэропорт LAX в Лос-Анджелесе – один из самых загруженных хабов в эти дни. Прямо посреди рабочего дня Итан находит наушник, через который зловещий незнакомец сообщает – он должен пропустить на борт одного из самолетов опасный груз, иначе его любимая девушка погибнет. Таинственный преступник и сотрудник аэропорта начинают игру на то, кто кого перехитрит.

Эджертон (франшиза "Кингсман", "Рокетмен") играет Итана. Образ таинственного террориста достался Бейтману (сериалы "Озарк" и "Замедленное развитие"). Возлюбленную Итана, оказавшуюся в лапах террориста, воплотила София Карсон. Также в каст картины вошли Даниэль Дедвайлер, Тео Росси, Дин Норрис, Логан Маршалл-Грин и Джош Бренер.

Режиссером фильма выступил Хауме Кольет-Серра – постановщик "Черного Адама" и "Круиза в джунглях". Сценарий к триллеру написали Ти-Джей Фиксман (анимационная франшиза "Ретчет и Кланк") и Майкл Грин ("Логан: Росомаха", "Бегущий по лезвию 2049").

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о сиквеле культового "Гладиатора", который выйдет 22 ноября.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.