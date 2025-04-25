На Netflix вышел последний сезон сериала 'Ты': какой сюжет и отзывы

24 апреля Netflix представил долгожданный пятый и финальный сезон популярного психологического триллера "Ты" (You) с Пенном Бэджли в главной роли. Все десять эпизодов доступны сразу, в том числе и в украинском дубляже, так что поклонники могут погрузиться в финал истории без перерывов.

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Финальный сезон "Ты" остается верен духу всей истории: причудлив, напряжен, несколько беспокоен, но увлекателен. Зрителей ожидают психологические игры, моральные дилеммы и неожиданные развязки.

О чем сериал "Ты"

События разворачиваются через три года после завершения четвертого сезона. Джо и Кейт (Шарлотта Ричи) покинули Лондон и поселились в Нью-Йорке. Кейт теперь занимает пост генерального директора крупной корпорации Lockwood, а Джо, кажется, превратился в идеального мужчину, которого общественность уважительно прозвала "Прекрасным принцем".

Однако за этой благопристойной ширмой все еще скрываются призраки прошлого и темные инстинкты, постепенно снова дающие о себе знать. Несмотря на уговор помогать друг другу творить добро, Джо все труднее удержать контроль над собственной природой.

"В эпическом пятом и последнем сезоне Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк, чтобы наслаждаться счастливой жизнью, однако эти планы оказываются под угрозой из-за призраков из прошлого и его собственных мрачных желаний", – говорится в официальном синопсисе Netflix.

К актерскому составу присоединились:

Мэйделин Брюэр (Бронте),

Гриффин Мэтьюз (Тедди Локвуд),

Анна Кэмп (Рейган и Мэдди Локвуд),

Наташа Бехном (Доминик),

Пит Плошек (Гаррисон),

Том Фрэнсис (Клейтон),

Нава Мау (детектив Маркес).

Новые персонажи сулят еще больше интриг и неожиданных сюжетных поворотов.

Отзывы критиков и зрителей

На сайте Rotten Tomatoes сериал получил 77% положительных оценок от критиков и 69% зрителей, что свидетельствует об определенной неоднозначности восприятия финала.

Что говорят критики

Критик Зак Поуп отметил: "Последний сезон "Ты" – это крепкое завершение с хорошими идеями и соответствующим материалом, но медленным темпом".

Кристен Малдонадо (Pop Culture Planet) подчеркнула, что Пенн Бэджли убедительно сыграл Джо до самого конца, а сам сериал снова заставляет задуматься: не мы ли, зрители, ищем оправдания морально сомнительным персонажам?

Риана Старк (Geeks of Color называет сезон лакомством для любителей невротики и романтики, добавляя, что финал сохраняет атмосферу предыдущих частей, но имеет увлекательный поворот, который приносит долгожданное чувство справедливости.

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