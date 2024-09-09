На три знака зодиака рухнет удача: будет везти на каждом шагу

Сезон ретроградов в разгаре, а впереди – период затмений. Астрологи подчеркивают, что это непростое время вызовов и трансформаций. Однако нескольким знакам зодиака в период с 9 по 15 сентября будет очень везти.

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Согласно прогнозу, время успеха и славы ждет Овнов, Весов и Козерогов. Все негативные влияния ретроградов и затемнений обойдут их стороной.

Овен

Начинается новый отличный путь, который, вероятно, выведет вас далеко из зоны комфорта или из колеи, на котоой вы застряли. Нужно работать тем, чтобы освободиться от некоторых прошлых травм, что может быть очень тяжелым. Но частью этого процесса является осознание того, когда пора начать смотреть в будущее, строить новые планы и позволить себе начать верить в осуществление своих мечтаний.

Новая волна оптимизма наполнит вас в начале сентября. Частью этой поездки является осознание того, что вам, возможно, придется нарушить некоторые предыдущие модели поведения. Это значит позволить себе действовать, даже если риск вызывает беспокойство. Впереди прекрасное время для новых потенциальных предложений, путешествий или даже духовного отдыха.

Весы

Венера, планета любви и богатства, недавно перешла в ваш знак, помогая вам проверить свое внутреннее я, излучать положительную энергию и иметь большую уверенность в своих идеях. Когда в субботу, 14 сентября, Венера в Весах выравнивается с Юпитером в Близнецах, у вас будет уникальный момент, чтобы начать прогресс в своих мечтах.

Вы больше не можете позволить определенным обстоятельствам удерживать вас от поиска новых возможностей. Кажется, вы знаете, что стоите на пороге трансформации своей жизни, но вы тоже боитесь потерять некоторые аспекты. Понимайте, что если в любое время вам придется выбирать между своими мечтами и привычной рутиной – на самом деле есть только один выбор.

Козерог

Меркурий активирует новые потенциальные пути в жизни, помогая вам понять, на чем следует сосредоточиться и как вы можете привлечь больше достатка. Когда Меркурий снова войдет в Деву, ждите невероятных предложений.

Возможно, определенным планам просто нужно было время для согласования. Возможно, вы даже пытались представить, что жизнь станет даже лучше, чем вы себе представляли. Жизнь изменится мгновенно. Одно предложение откроет путь к успеху и богатству. Стоит набраться терпения, все скоро увенчается успехом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам зодиака придется быть сильными в сентябре.

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