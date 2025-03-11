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На вкус, как суши: очень вкусное блюдо для перекуса из лаваша, с авокадо, креветками и нори
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов, тортов, запеканок. Еще из него можно приготовить чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша, с нори, креветками и авокадо.
Ингредиенты:
- Авокадо
- Нори
- Креветки
- Огурец
- Сушеные помидоры с чесноком и базиликом
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите авокадо, разомните, посыпьте специями.
2. Сверху нори, креветки, огурцы и сверните.
3. Обжарьте на сухой сковороде.
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