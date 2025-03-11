На вкус, как суши: очень вкусное блюдо для перекуса из лаваша, с авокадо, креветками и нори

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов, тортов, запеканок. Еще из него можно приготовить чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша, с нори, креветками и авокадо.

Ингредиенты:

Авокадо

Нори

Креветки

Огурец

Сушеные помидоры с чесноком и базиликом

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите авокадо, разомните, посыпьте специями.

2. Сверху нори, креветки, огурцы и сверните.

3. Обжарьте на сухой сковороде.

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