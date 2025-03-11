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На вкус, как суши: очень вкусное блюдо для перекуса из лаваша, с авокадо, креветками и нори

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
696
Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов, тортов, запеканок. Еще из него можно приготовить чипсы. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса из лаваша, с нори, креветками и авокадо. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Авокадо
  • Нори
  • Креветки
  • Огурец
  • Сушеные помидоры с чесноком и базиликом

Способ приготовления: 

1. На лаваш выложите авокадо, разомните, посыпьте специями. 

Лаваш с авокадо

2. Сверху нори, креветки, огурцы и сверните.

Приготовление блюда

3. Обжарьте на сухой сковороде. 

Готовое блюдо

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