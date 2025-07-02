Начались съемки продолжения 'Дьявол носит Prada': когда выйдет фильм

Официально начались съемки долгожданного продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada". Зрители снова увидят любимых звезд оригинальной ленты, включая Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Премьера фильма "Дьявол носит Prada 2" запланирована на 1 мая 2026 года, обещая новые интриги и яркие образы.

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К актерскому составу сиквела, кроме знакомых лиц, присоединился Кеннет Брана, который сыграет мужа требовательного главного редактора журнала Runway, Миранды Пристли (Мерил Стрип). Студия Disney "20th Century Studios" подтвердила эту новость в Instagram, опубликовав интригующий тизер с изображением двух дьявольско-красных туфелек.

Оригинальный фильм 2006 года, основанный на романе Лорен Вайсбергер, рассказывал историю начинающей журналистки Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), которая попала в мир глянцевого журнала мод под руководством требовательной Миранды Пристли. Детали сюжета сиквела пока что не разглашаются, но, по предварительной информации, сюжетная линия сосредоточится на карьере Миранды Пристли на фоне упадка традиционного издательского бизнеса. Она столкнется с персонажем Эмили Блант, своей бывшей ассистенткой, которая теперь является влиятельным руководителем в люксовой группе, владея рекламными бюджетами, которые так нужны Пристли.

Режиссер и сценарист оригинального фильма, Дэвид Франкель и Алин Брош МакКенна, возвращаются к работе над сиквелом, что гарантирует сохранение любимого стиля и атмосферы. Продюсер Карен Розенфельт также примет участие в создании продолжения. Это свидетельствует о стремлении творческой команды сохранить преемственность и качество, которые сделали первую часть такой успешной.

Остается неясным, какую роль будет играть персонаж Энн Хэтэуэй, Энди Сакс, в новой истории. В конце первого фильма она увольняется из "Подиума" и начинает работать в газете. Это оставляет пространство для интересных сюжетных поворотов и возможностей для ее возвращения в мир моды, или же демонстрации ее успехов в новой профессиональной сфере.

Сочетание знакомых лиц, талантливой съемочной группы и интригующего сюжета обещает сделать фильм значительным событием в мире кино 1 мая 2026 года.

OBOZ.UA уже сообщал подробности съемок продолжения ленты "Дьявол носит Prada".

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