Надежны и оправдывают цену: к каким авто следует присмотреться в 2025 году

Автомобильный рынок постоянно развивается, поэтому каждый год появляются новые модели, пытающиеся удовлетворить все больше потребностей покупателей. Однако с развитием технологий и дизайна стоимость новых транспортных средств заставляет многих потребителей обращать внимание на подержанные автомобили.

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Покупка не новых автомобилей – это выгодно и позволяет получить транспорт с уже проверенными характеристиками. Поэтому GO поделился списком лучших подержанных автомобилей, на которые следует обратить внимание в 2025 году.

Chevrolet Cruze (2016-2019)

Ценовой диапазон на американском рынке: 7 475 – 9 925 долларов

Расход горючего: 7,1 л/100 км

Владельцы высоко оценивают Cruze второго поколения за его комфортную езду и просторный салон. Модель 2017 особенно привлекательна благодаря улучшенной надежности.

Toyota Prius (2015-2018)

Ценовой диапазон на американском рынке: 14 000 – 17 000 долларов

Расход горючего: 4,7 л/100 км

Prius славится своей экономичностью и высокими показателями безопасности. Также это один из лучших выборов для тех, кто стремится снизить расходы на топливо.

Honda Fit (2010-2013)

Ценовой диапазон на американском рынке: 6 850 – 7 250 долларов

Расход горючего: 7,3 л/100 км

Honda Fit известен своей маневровостью и быстротой реакции. Несмотря на компактные размеры, автомобиль имеет просторный салон и превосходную управляемость.

Acura ILX (2014-2017)

Ценовой диапазон на американском рынке: 13 000 – 17 000 долларов

Расход горючего: 8,1 л/100 км (бензин); 6,2 л/100 км (гибрид)

Acura ILX удачно сочетает комфорт и спортивную езду. Модель также отличается высокими показателями безопасности.

Chevrolet Volt (2016-2017)

Ценовой диапазон на американском рынке: 15 000 – 16 000 долларов

Расход горючего: 5,6 л/100 км (гибрид)

Volt предлагает хорошую экономию топлива и достойный запас хода на электричестве, делая его отличным выбором для городской езды.

Mazda 3 (2013)

Ценовой диапазон на американском рынке: 6 275 – 9 925 долларов

Расход горючего: 7,3 л/100 км

Mazda 3 отличается плавной ездой и отличной производительностью. Это один из лучших выборов среди малолитражных автомобилей благодаря своей экономичности.

Toyota Corolla (2017-2018)

Ценовой диапазон на американском рынке: 15 500 – 17 000 долларов

Расход горючего: 6,9 л/100 км

Corolla 2017 года получила обновленные системы безопасности, что делает ее отличным выбором для семей и тех, кто стремится получить надежный автомобиль за разумную цену.

Lexus ES (2011)

Ценовой диапазон на американском рынке: около 9500 долларов

Расход горючего: 9,8 л/100 км

Если вы ищете роскошный автомобиль по доступной цене, Lexus ES это отличный выбор. Он предлагает комфортную езду и хорошую экономию топлива.

Honda CR-V (2015)

Ценовой диапазон на американском рынке: около 16 500 долларов

Расход горючего: 8,1 л/100 км

CR-V является популярным выбором благодаря своей просторности и экономичности. Его считают идеальным внедорожником для повседневного использования.

Toyota Corolla (2010-2013)

Ценовой диапазон на американском рынке: 7 525 – 8 125 долларов

Расход горючего: 7,8 л/100 км

Эта модель Corolla остается одним из самых экономичных автомобилей в своем классе с высокой надежностью и комфортом.

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