Названы топ-5 электрокаров, если вам не хочется иметь дело с Tesla

Мир электромобилей становится все более разнообразным и насыщенным. Поэтому сегодня на рынке есть множество предложений, поражающих своей технологичностью и надежностью.

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Tesla все еще удерживает лидирующую позицию среди производителей электрокаров, однако не каждый водитель стремится быть частью комьюнити Илона Маска. Чтобы вы могли удовлетворить ваши потребности и не переплачивали за бренд, The Guardian поделился подборкой лучших EV.

Renault Scenic E-Tech

Renault Scenic E-Tech – это семейный автомобиль, который трансформировался из компактного многофункционального авто в электрический внедорожник. Он предлагает до 610 км пробега на одном заряде благодаря батарее емкостью от 60 до 87 кВт/ч.

Эта модель имеет просторный интерьер с большим багажником, а задние сиденья рассчитаны на троих пассажиров. Дети останутся довольными благодаря подлокотникам со встроенными держателями для смартфонов и зарядками USB. Автомобиль также оснащен двумя экранами: большим сенсорным дисплеем от Google для управления функциями авто и цифровым экраном для водителя.

BMW i7

BMW i7 предлагает настоящую роскошь для желающих получить максимум от электромобиля. Заявленный запас хода составляет 623 километра благодаря батарее емкостью 105,7 кВт/ч.

Этот автомобиль стал лидером среди электрических моделей премиум-класса. BMW i7 обеспечивает чрезвычайно комфортную поездку. Внутри расположен 31-дюймовый 8К-экран, создающий кинематографический эффект, а звуковая система Bowers & Wilkins с 36 динамиками обеспечивает отличное качество звука.

Volvo EX30

Volvo EX30 – это компактный, но очень функциональный электрокар, предлагающий запас хода до 475 километров в зависимости от размера батареи (51-69 кВт/ч).

Этот электромобиль отлично подходит как для городских поездок, так и для дальних путешествий. Инновационные решения включают звуковую аудиосистему на передней панели вместо традиционных динамиков в дверях, а управление окнами перенесено в центр автомобиля для удобства и экономии пространства. Интерьер оснащен сенсорным экраном с голосовым управлением от Google.

Dacia Spring

Если вам нужен бюджетный электрокар, Dacia Spring – это один из лучших вариантов. Запас хода составляет до 225 км, а батарея имеет емкость 26,8 кВт/ч.

Эта модель не предлагает премиум интерьера, но обеспечивает достаточный комфорт для двух взрослых и двоих детей. Несмотря на компактные размеры, автомобиль имеет кондиционер, а в более дорогих версиях доступен 10-дюймовый сенсорный экран с беспроводным подключением к Apple CarPlay и Android Auto.

Kia EV9

Kia EV9 – большой электрический внедорожник с запасом хода до 562 километров и батареей емкостью 99,8 кВт/ч.

Этот автомобиль поражает своим современным дизайном, простором и экологичными материалами, использованными для отделки салона. EV9 также оснащен новейшими технологиями для обеспечения комфорта и отличной производительности, что делает его одной из самых привлекательных альтернатив Tesla.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что Volkswagen объявил об отзыве почти 120 тысяч авто из-за "неожиданного" открытия дверей.

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