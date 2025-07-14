Надо ли обрезать усы на тыквах? Ответ не так прост, как кажется

Обрезание усов на огородных растениях – распространенная агротехническая практика, которая позволяет получить лучший урожай овощей и фруктов. Однако, удалять эти боковые побеги нужно не всегда.

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Так срезать усы с тыквенной лозы эксперты по огородничеству не рекомендуют. OBOZ.UA разбирался, почему.

Как мы уже упомянули, тыквы растут на лозе – растении с гибким стеблем, которое имеет способность расти вверх, если для него существует подходящая опора. В таком случае завязь получает больше солнечного света и плоды вырастают большими и питательными. И именно усы отвечают у тыквы за фиксацию стебля на опоре.

Кроме того, практика выращивания тыквенных культур показывает, что наличие или отсутствие усов никоим образом не сказывается на развитии лозы, а также количестве и качестве завязи, которая формируется на ней. А вот механические повреждения, которые возникают во время обрезки, могут стать воротами для инфекции и быть опасными для растения. Это еще одна причина отказаться от удаления усов с тыквы.

Впрочем, в некоторых ситуациях эти побеги все же придется удалить. Например, если усы активно стелются по земле. Высокая влажность на поверхности почвы может привести к загниванию усов и в результате загубить все растение. Поэтому такие части стебля лучше срезать.

Кроме того, усы с тыквы удаляют, если они запутываются, растут хаотично или затеняют другие части растения. Это может мешать циркуляции воздуха, что тоже создает благоприятные условия для развития болезней. А еще такие усы могут негативно влиять на развитие плодов.

Если ваша тыквенная лоза нуждается в удалении части усов, соблюдайте определенные правила, когда будете проводить процедуру. Выбирайте для нее сухую погоду и утренние или вечерние часы. В срез не должна попасть лишняя влага. Обязательно продезинфицируйте инструмент перед проведением работ и переходя от растения к растению – через него легко распространяются инфекции. Срезайте усы как можно ближе к стеблю, но не повреждайте его. И, конечно, удаляйте усы с тыквы только тогда, когда это действительно необходимо.

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