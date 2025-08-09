Наименее посещаемая страна Европы: чем может поразить туристов Люксембург

Пока известные курорты Европы переполнены, путешественники все чаще обращают внимание на спокойные и непопулярные направления. Люксембург – страна, которая по данным Eurostat стала наименее посещаемой в Европе, с общим количеством 3,4 миллиона туристов в год.

Видео дня

Для сравнения, Испания, занимающая первое место, зафиксировала более 484 миллионов. Почему стоит посетить Люксембург, рассказало издание Express.

Люксембург – независимое государство в центре Западной Европы, расположенное между Бельгией, Францией и Германией. Это одна из самых богатых стран Европы по ВВП на душу населения.

Территориально Люксембург в 10 раз меньше Бельгии, а по площади уступает многим регионам соседних стран. В то же время он предлагает посетителям хорошо развитую инфраструктуру, и что важно – бесплатный общественный транспорт, действующий по всей стране без исключения.

Исторические фортификации и подземелья

Одним из главных объектов, которые привлекают туристов, являются Бокские казематы (Bock Casemates) – система подземных тоннелей и пещер, выдолбленных в скале еще в 1644 году во времена испанского господства. Впоследствии их расширял французский инженер Вобан, а также австрийские военные в XVIII веке. Во время Второй мировой войны эти тоннели служили бомбоубежищами, а в мирное время использовались даже как пекарни.

Пешие маршруты

Северная часть страны привлекает многочисленными пешими маршрутами – лесными тропами, водопадами и скальными массивами, которые делают Люксембург привлекательным направлением для любителей активного отдыха.

Винодельческий регион Мозель

На юго-востоке страны расположена долина Мозель – центр местного виноделия. Зеленые холмы, виноградники и небольшие винодельни создают идеальные условия для спокойной прогулки и дегустации вина, особенно летом.

Музеи и культурное наследие

В столице, городе Люксембург, действуют многочисленные музеи, в частности Музей современного искусства MUDAM, Исторический музей города и фортификаций. Часть объектов входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на развитую экономику и финансовый сектор, Люксембург остается крайне спокойной и малолюдной страной. Для путешественников, которые стремятся к отдыху без толп, это является очевидным преимуществом.

В городе есть квартал Rives de Clausen – современная развлекательная зона, выросшая на месте бывшего пивоваренного района XII века. Здесь работают бары, рестораны и клубы, которые удачно сочетают историческую архитектуру и современную гастрономию.

Люксембург – это пример страны, которая не пытается соревноваться с туристическими гигантами, а взамен предлагает альтернативу: тишину, чистоту, культурную насыщенность и удобство.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая страна получила звание самой романтичной в Европе и почему это не Франция.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.