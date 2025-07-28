Не Франция: какая страна стала самой романтичной в Европе
Когда речь заходит о романтическом путешествии по Европе, большинство сразу вспоминает Францию – страну любви, вина и изысканной кухни. Париж, Бордо, Прованс – эти места уже давно стали классикой для влюбленных. Но времена меняются, и неожиданно Франция не получила первенство в этом рейтинге.
В новом исследовании European Waterways, опубликованном в феврале, Швейцария была признана самой романтичной страной Европы. Детали рассказало издание TravelAndLeisure.
Эксперты оценили каждую страну по нескольким показателям:
- количество романтических ресторанов;
- наличие ресторанов со звездами Мишлен;
- количество винных баров с рейтингом 4+ звезды;
- доступность винных туров и дегустаций;
- количество виноградников.
После подсчета нормализованных баллов Швейцария получила 269 баллов, опередив Францию с ее 250. И хотя Париж до сих пор манит влюбленных, Швейцария предлагает сочетание роскоши, природы, винной культуры и уютной интимности, которую не всегда найдешь в переполненных туристами городах.
"Швейцария с ее вниманием к качеству, а не количеству, и потрясающими винодельческими регионами – Лаво, Вале – имеет все, что нужно для идеального романтического уикенда", – отметила Мэрианн Спаркс, эксперт по путешествиям European Waterways.
Швейцария предлагает высококлассные отели и курорты, которые уже стали синонимами романтики.
Спа-процедуры, озера, горы, шампанское в номере с панорамными окнами – идеальный сценарий для отдыха вдвоем.
Кроме того, швейцарские пейзажи – это отдельная любовная история: от весеннего расцвета вокруг Люцернского озера до заснеженных вершин Вербье зимой.
Не стоит сбрасывать Францию со счетов: Авиньон, Бордо и Каркассон все еще держат позиции благодаря своей атмосфере, истории и гастрономии. Просто в 2025 году мода на романтику сместилась ближе к Альпам.
В рейтинге также упомянуты Греция и Италия, с особым вниманием к Санторини, Амальфитанскому побережью и Позитано. Это места, где закаты, средиземноморская кухня и узкие улочки сами собой нашептывают слова любви.
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