Не Франция: какая страна стала самой романтичной в Европе

Когда речь заходит о романтическом путешествии по Европе, большинство сразу вспоминает Францию – страну любви, вина и изысканной кухни. Париж, Бордо, Прованс – эти места уже давно стали классикой для влюбленных. Но времена меняются, и неожиданно Франция не получила первенство в этом рейтинге.

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В новом исследовании European Waterways, опубликованном в феврале, Швейцария была признана самой романтичной страной Европы. Детали рассказало издание TravelAndLeisure.

Эксперты оценили каждую страну по нескольким показателям:

количество романтических ресторанов;

наличие ресторанов со звездами Мишлен;

количество винных баров с рейтингом 4+ звезды;

доступность винных туров и дегустаций;

количество виноградников.

После подсчета нормализованных баллов Швейцария получила 269 баллов, опередив Францию с ее 250. И хотя Париж до сих пор манит влюбленных, Швейцария предлагает сочетание роскоши, природы, винной культуры и уютной интимности, которую не всегда найдешь в переполненных туристами городах.

"Швейцария с ее вниманием к качеству, а не количеству, и потрясающими винодельческими регионами – Лаво, Вале – имеет все, что нужно для идеального романтического уикенда", – отметила Мэрианн Спаркс, эксперт по путешествиям European Waterways.

Швейцария предлагает высококлассные отели и курорты, которые уже стали синонимами романтики.

Спа-процедуры, озера, горы, шампанское в номере с панорамными окнами – идеальный сценарий для отдыха вдвоем.

Кроме того, швейцарские пейзажи – это отдельная любовная история: от весеннего расцвета вокруг Люцернского озера до заснеженных вершин Вербье зимой.

Не стоит сбрасывать Францию со счетов: Авиньон, Бордо и Каркассон все еще держат позиции благодаря своей атмосфере, истории и гастрономии. Просто в 2025 году мода на романтику сместилась ближе к Альпам.

В рейтинге также упомянуты Греция и Италия, с особым вниманием к Санторини, Амальфитанскому побережью и Позитано. Это места, где закаты, средиземноморская кухня и узкие улочки сами собой нашептывают слова любви.

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