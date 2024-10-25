Найдите убийцу за 9 секунд: быстрый тест на уровень IQ

Читать детективы так увлекательно именно потому, что вы можете на протяжении всей книги, вплоть до последней страницы увлеченно гадать, кто убийца. Однако те же эмоции можно получить и от головоломки.

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Именно такую предлагается решить сегодня OBOZ.UA. Она не только хорошо вас развлечет, но и позволит прокачать навыки внимания к деталям и логике. А еще скорость реакции, ведь задача имеет временное ограничение.

Итак, посмотрите на изображение сцены преступления. На нем вы видите четырех человек – жертву и троих подозреваемых. Внимательно просмотрите все детали и попытайтесь ответить, кто из подозреваемых является на самом деле убийцей. Ваша задача – уложиться в 9 секунд. Если справитесь, вы можете быть уверены, что обладаете высоким уровнем IQ.

Именно в такой промежуток времени наиболее внимательные зрители смогут найти все необходимые доказательства. Попытайтесь повторить их достижение. Впрочем, если не получится, не торопитесь складывать руки. Возможно, вы не самый быстрый на свете детектив, но это не значит, что вы не можете справиться с задачей в целом.

Дайте себе еще немного времени, чтобы подумать над головоломкой. Врачи говорят, что только самостоятельное решение задач такого типа действительно прокачивает наш мозг и развивает когнитивные способности. Поэтому, даже если таймер уже сообщил о завершении 9 секунд, продолжайте поиски.

Вы готовы проверить свою догадку? Или, возможно, вам никак не удается найти то самое ключевое доказательство? В таком случае посмотрите на картинку ниже. Это подсказка, на которой отмечены подробности, которые должны привести вас к правильному ответу.

Итак, в руках жертвы мы видим клочок голубой ткани – она сопротивлялась. При этом на мужчине справа надета футболка такого же цвета, а на ее стороне не хватает именно такого клочка. Таким образом, мужчина в голубой футболке, зеленых роликах и кепке и есть убийца.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, где нужно было в неочевидных обстоятельствах определить, кто босс.

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