Напоминают старые фильмы Marvel: появились первые отзывы на 'Громовержцев'

После предварительного просмотра фильма "Громовержцы" появились первые отзывы критиков, и большинство из них звучат обнадеживающе. Киножурналисты отмечают неожиданно глубокий драматизм, сильные актерские работы и новое звучание привычных супергеройских тем.

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Особое внимание уделено Флоренсу Пью, которая, по словам критиков, блестяще справилась со сложной ролью. По настроению и стилистике фильм, по словам обозревателей, напоминает ранние ленты Marvel, однако с более взрослым подходом. Премьера "Громовержцев" в кинотеатрах запланирована на 2 мая.

Фильм стал важным этапом в карьере Флоренс Пью, впервые появившейся в MCU как Елена Белова в "Черной вдове", а теперь возглавляет команду антигероев. Ее игру называют "эмоциональной" и "яркой", а персонаж стал центром всей драмы фильма. Льюис Пуллман также получил положительные отзывы за роль внутренне разорванного героя. Критики подчеркивают, что фильм не пытается быть классическим блокбастером Marvel – и именно в этом его сила, пишет издание Variety.

По мнению журналиста Мэтта Неглии, это один из самых мрачных фильмов Marvel, и такая атмосфера лучше подходит к команде сломанных и неоднозначных персонажей. Он подчеркивает, что картина намеренно отходит от привычных юмористических тонов франшизы. Сценарист Эмили Мюррей также отметила эмоциональную глубину ленты, назвав ее одной из лучших за последние годы в Marvel.

Критики видят в "Громовержцах" попытку Marvel вернуться к истокам - сосредоточиться на развитии персонажей и практических сценах, а не только спецэффектах. Брэндон Норвуд отметил химию между участниками команды, что делает сюжет еще более убедительным. А сам фильм, по его словам, вызывает ностальгию по старым добрым временам Marvel.

Отзывы кинокритиков на фильм "Громовержцы":

Marvel имеет большие надежды на "Громовержцев" после неудачи "Капитана Америки: Чудесного нового мира". Если фильм не оправдает ожиданий, фанаты надеются на "Фантастическую четверку", которая выйдет летом. А уже в 2026 и 2027 годах на экраны выйдут новые части Мстителей, которые должны завершить следующую большую фазу MCU.

OBOZ.UA сообщал ранее, что в Marvel раскрыли интригу по поводу главного антагониста в "Громовержцах".

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