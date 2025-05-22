Нашествие крыс автоматически снижает цену на недвижимость, – эксперты

Эксперт раскрыл истинную цену нашествия крыс в вашем доме. Саддат Абид, генеральный директор PropertySaviour.co.uk, призывает домовладельцев серьезно отнестись к угрозе с вредителями, прежде чем она превратится в денежную яму.

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Он рассказал изданию, что заражения могут снизить стоимость недвижимости до 20. Абид объяснил, что это главным образом связано со страхом, который заражение вызывает у потенциальных покупателей. Владельцы домов должны декларировать предыдущие заражения при продаже, что может привести к тому, что покупатели будут требовать скидок, пишет Express.

Абид добавил, что домовладельцы часто могут оплатить счета на десятки тысяч, поскольку многие страховщики отказываются покрывать повреждения крысами электропроводки, сантехники, изоляции и даже деревянных конструкций.

"Крысы не просто отвратительны – они настоящие разрушители дома", – говорит Абид. "Недавно я купил дом, где крысы перегрызли электропроводку. Предыдущий владелец уже потратил тысячи на электриков, прежде чем понял, в чем причина проблемы".

Вредитель часто перегрызает электрические провода, создавая риск пожара, и повреждает изоляцию чердака, увеличивая счета за отопление и подвергая опасности трубы.

Чтобы не допустить попадания крыс в дом, Абид советует людям затыкать дыры и щели, разгружать гаражи и сараи, держать в чистоте мусорный бак и подстригать заросшие кусты.

Вы можете определить наличие заражения по признакам крысиного помета, затхлого или аммиачного запаха, следов грызения, звуков царапанья ночью, жира на плинтусах и домашних животных, которые цепляются к стенам.

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