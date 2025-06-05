Нашумевший триллер 'Ма' получит продолжение: первые подробности

Триллер "Ма" от студии Blumhouse с Октавией Спенсер в главной роли стал настоящей сенсацией проката в 2019 году. Более полудесятилетия спустя создатели фильма объявили, что он получит продолжение.

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Как пишет издание Variety, проект пока находится на ранних стадиях разработки, однако уже известно, что Спенсер вернется к роли Сью Энн Эллингтон по прозвищу "Ма". Однако ни режиссера, ни даты выхода лента пока не имеет.

"Ма" оказалась социальным явлением с момента выхода в 2019 году, поклонники горячо приняли фильм и культовое исполнение Октавией роли Ма", - сказал Джейсон Блум, основатель и генеральный директор Blumhouse Productions, в заявлении, анонсирующем предстоящий сиквел.

Оригинальный фильм рассказывал о группе старшеклассников, которые находят неожиданную подругу в лице намного старшей, чем они, Сью Энн – одинокого ветеринара и самоотверженной тусовщицы. Женщина, которую ласково называют "Ма", позволяет подросткам веселиться в своем подвале, но все оборачивается кровавым кошмаром, когда их отношения начинают портиться.

Над оригинальным фильмом Спенсер работала вместе с режиссером Тейтом Тейлором, который снимал ее в ленте "Прислуга", в итоге принесшей актрисе "Оскар". Лента вышла в мае 2019 года и при бюджете в 5 миллионов долларов собрала в прокате 61 миллион.

Впрочем, с тех пор популярность "Ма" не только не снизилась. Фильм стал культурным явлением, породив различные мемы, включая пародийные постеры и изображения-реакции. Спенсер даже провела в 2020 году онлайн-конкурс на лучший мем о "Ма" и разыграла многочисленные призы. Актриса также сослалась на ленту в коротком агитационном видео, которое записала для предвыборной президентской кампании Камалы Харрис.

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