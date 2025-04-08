Названа порода собак, которая идеально подходит для большой семьи: 5 преимуществ

С их роскошными кудрями, виляющими хвостами и дружелюбным темпераментом собаки породы кокапа становятся очень популярными в последнее время. Например, в Великобритании эти собачки заняли третье место среди самых любимых.

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Помесь получена в результате скрещивания кокер-спаниеля с пуделем. Это одна из старейших дизайнерских пород собак, впервые появившаяся в 1960-х годах в Соединенных Штатах. Кокапу, которых любят за дружелюбный характер, интеллект и гипоаллергенную шерсть, унаследованную от пуделя, стали невероятно популярны как семейные домашние животные, пишет Express.

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Обычно они не линяют

Многие относят кокапу к категории гипоаллергенных, поскольку они меньше линяют, чем другие породы. Они имеют вьющуюся шерсть, которая задерживает выпавшие волосы и не дает им рассыпаться по полу, что очень удобно, если вы ненавидите доставать пылесос!

Они достаточно легко поддаются дрессировке.

И пудели, и кокер-спаниели очень умные породы, которые часто стремятся угодить, поэтому сочетание их качеств бесспорно работает хорошо.

Первоначально пуделей использовали в качестве охотничьих собак, что привело к работе с людьми. Кокер-спаниели очень умны и часто становятся победителями на разных выставках.

Они коммуникабельны

Если вы хотите включить собаку в свою повседневную жизнь, например выводить ее в паб или оставаться вместе с ней с друзьями и семьей, это очень важный фактор, который следует учитывать.

И, к счастью, для тех, кто имеет широкий круг общения, кокапу, как правило, очень общительны. Это во многом связано с породами, из которых они происходят.

Они активны

Кокер-спаниели – это рабочие собаки, первоначально выведенные для охоты и поиска дичи. Это дает им сильное природное влечение к активности, выносливость и любовь к физическим упражнениям. Кокапу часто наследует эту энергию от своего отца-кокер-спаниеля.

Более того, пудели, особенно миниатюрные или стандартные разновидности, обычно используемые для разведения кокапу, являются очень умными и энергичными собаками. Сначала они были разведены как водные ретриверы, поэтому у них есть история спортивного и трудолюбивого поведения. Это способствует оживленному, игривому характеру кокапу.

Они любят обниматься

Вернувшись домой после долгого рабочего дня, вы, вероятно, захотите обняться со своей собакой. Кокапу – отличный выбор для этого. Они не только милые и пушистые, но и очень ласковы.

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