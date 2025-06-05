Названа самая большая ошибка владельцев собак, которой следует избегать во время отпуска

Если вы хотите избавить свою собаку от чувства растерянности, эта привычка, которая может возникнуть у вас во время отпуска, может создавать проблемы для вашего любимца, а не помогать ему.

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Эксперт по поведению собак из Академии кинологических инструкторов хочет помочь владельцам домашних животных максимально эффективно общаться с ними во время отпуска за границей. Один из советов владельцам собак - стараться не звонить слишком часто. Некоторым домашним любимцам каждый раз, когда вы завершаете разговор (речь идет о видеозвонках), кажется, что вы снова их покидаете, поэтому они могут стать беспокойными, пишет Express.

Опять же, проверьте камеру в помещении и наблюдайте, как ведет себя ваша собака после каждого звонка. Если вы оставили его с кем-то, кто держит телефон, он, конечно, также может сообщить вам, как собака реагирует после звонка.

Еще один совет – распознавать, когда видеозвонки не подходят вашей собаке. Некоторым собакам может быть трудно услышать голос хозяина, которого они не видят в этот момент возле себя.

Если у вас включена внутренняя камера, вы можете увидеть, как собака отреагирует после того, как вы отключитесь. Если животное кажется слишком нервным, возможно, видеозвонки не для него.

Рассматривая основные мотивы для звонков своим четвероногим друзьям, половина владельцев домашних животных (50%) считают, что их любимцы могут распознать их голос по телефону.

Но как бы некоторые владельцы не убеждали себя, что их собаки понимают каждое их слово, на самом деле это не так.

Вместо этого важен тон голоса. Возбужденные, высокие голоса раздражают собаку, увеличивая вероятность того, что она начнет тревожиться и разочаровываться, когда вы положите трубку. Вместо этого выберите спокойный, успокаивающий тон, чтобы помочь вашему питомцу чувствовать себя комфортно.

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