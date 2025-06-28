Названы 7 самых красивых Карибских островов
Карибский регион охватывает более 700 островов, каждый из которых имеет собственную географию, экосистему, уровень инфраструктуры и туристическую специализацию. На протяжении последних десятилетий Карибы остаются одним из самых популярных направлений для пляжного, экологического, активного и гастрономического туризма.
Эксперты рассказали о семи островах, которые отличаются многообразием ландшафтов и возможностями для путешественников с разными интересами. Здесь каждый найдет для себя что-то интересное: от пеших походов и дайвинга до пляжного отдыха, знакомства с местной культурой и гастрономией.
Сент-Люсия
Этот покрытый джунглями вулканический остров сочетает красоту Гавайев с доступностью Карибов. Здесь есть уникальные пейзажи, черные пляжи, серные источники, туманные долины и Питоны – два вулканических шпиля, формирующих культовый горизонт острова.
Эксперты советуют попробовать грязевые ванны в Сулфур-Спрингс, пеший маршрут Tet Paul Nature Trail, посещение рыбацких деревень Канари и Лабори.
Как добраться: прямой рейс до аэропорта Hewanorra (UVF).
Саба
Этот крошечный остров – 5 квадратных миль дикой красоты - избегает привычных курортных клише. Без пляжей, с крутой взлетной полосой, остров поражает горными тропами, облачным лесом и фантастическим подводным миром.
- Лучшие активности: дайвинг в морском парке, поход на гору Сценери (1064 ступеньки), вечер в Tropics Café.
- Как добраться: через Сент-Мартен – рейс Winair или паром (90 мин).
- Совет: бронируйте проживание заранее - здесь всего несколько отелей.
Доминиканская Республика
За пределами курортной Пунта-Каны - совсем другой мир: исторический Санто-Доминго, экологичный регион Мичес, дикие пейзажи юго-запада. И, возможно, самый впечатляющий пляж Карибов - Баия-де-лас-Агилас.
- Лучшие активности: прогулки по колониальной зоне, посещение музеев, путешествие в Нацпарк Харагуа.
- Как добраться: выбирайте аэропорт в зависимости от региона – PUJ, SDQ, POP или LRM.
- Совет: арендуйте авто для самостоятельного исследования – это откроет настоящую Доминикану.
Вирджин-Горда, Британские Виргинские острова
Бани – уникальные гранитные валуны, образующие пещеры и природные бассейны, – визитная карточка острова. Здесь также есть пустынные пляжи, парусные маршруты и романтика нетронутых бухт.
Лучшие активности: прогулка по Бани, снорклинг в Спринг-Бей, плавание в Саванна-Бей, путешествие в Анегаду.
Как добраться: рейс до Тортолы (EIS), далее – паром или короткий перелет до Вирджин-Горды.
Совет: возьмите водную обувь – большинство пляжей имеют каменистые участки с кораллами.
Доминика
Доминику недаром называют "Островом природы": девять активных вулканов, 365 рек, горные туманы, тропические орхидеи и попугаи, парящие в кронах – это место для тех, кто ищет аутентичности и приключений.
Топ активностей:
- Отправляйтесь в национальный парк Морн-Труа-Питон (ЮНЕСКО), где через туманные лесные тропы вы доберетесь до знаменитого Кипящего озера – одной из самых впечатляющих вулканических локаций Карибов.
- Для более легкого маршрута выберите Изумрудный бассейн – идеальное место для купания среди моховых скал.
- Окунитесь в горячие серные источники под Трафальгарским водопадом или откройте для себя менее людный, но не менее очаровательный водопад Спанни.
Доминика - единственная страна Карибов с сохранившимся народом калинаго. Посетите деревню Калинаго Барана Ауте, чтобы поближе познакомиться с их традициями.
Как добраться: прилет – через аэропорт Дуглас-Чарльз (DOM) из Сан-Хуана, Барбадоса или Сен-Мартена. Также есть регулярные паромы из Гваделупы, Мартиники и Сент-Люсии.
Провиденсиалис, Теркс и Кайкос
Пляж Грейс-Бей на острове Провиденсиалис – это олицетворение карибской идиллии: белые пляжи, бирюзовая вода, шелест пальм и абсолютное спокойствие. Но за фасадом роскошных курортов скрывается уютная жизнь острова - с рифами, бухтами, дайвингом и местными традициями.
Что делать:
- Снорклинг на Смитс-Рифе или Байт-Рифе – встретите черепах, скатов и множество тропических рыб.
- Ныряние на барьерном рифе – одном из самых больших в мире.
- Ужин в Da Conch Shack или романтическая ночь в Coco Bistro среди пальм.
- Секретные пляжи: Тейлор-Бей и Саподилья-Бей – спокойные мелководные бухты, идеальные для детей или тех, кто ценит тишину.
Как добраться: прямые рейсы в аэропорт Провиденсиалес (PLS) из США, Канады и Великобритании. Курортная зона – в 15 минутах езды.
Гренада
Гренада, или "Остров специй", наполненная ароматами мускатного ореха, корицы и тропического воздуха.
Топ активностей:
- Релакс на пляже Гранд-Анс и ужин с видом в Flying Fish.
- Поход в Морн-Руж – тихий залив с нежным песком.
- Визит к мускатной станции в Гуяве или ромовой дистиллерии River Antoine.
- Снорклинг в подводном парке скульптур Джейсона де Кайреса Тейлора.
Как добраться: Международный аэропорт Мориса Бишопа (GND) принимает прямые рейсы из США, Канады и Великобритании.
Совет: приезжайте в августе на карнавал Spicemas или выберите более спокойный сезон с декабря по апрель. Движение левостороннее, а горные дороги – узкие и извилистые, поэтому не спешите и наслаждайтесь видами.
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