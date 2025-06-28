Названы 7 самых красивых Карибских островов

Карибский регион охватывает более 700 островов, каждый из которых имеет собственную географию, экосистему, уровень инфраструктуры и туристическую специализацию. На протяжении последних десятилетий Карибы остаются одним из самых популярных направлений для пляжного, экологического, активного и гастрономического туризма.

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Эксперты рассказали о семи островах, которые отличаются многообразием ландшафтов и возможностями для путешественников с разными интересами. Здесь каждый найдет для себя что-то интересное: от пеших походов и дайвинга до пляжного отдыха, знакомства с местной культурой и гастрономией.

Сент-Люсия

Этот покрытый джунглями вулканический остров сочетает красоту Гавайев с доступностью Карибов. Здесь есть уникальные пейзажи, черные пляжи, серные источники, туманные долины и Питоны – два вулканических шпиля, формирующих культовый горизонт острова.

Эксперты советуют попробовать грязевые ванны в Сулфур-Спрингс, пеший маршрут Tet Paul Nature Trail, посещение рыбацких деревень Канари и Лабори.

Как добраться: прямой рейс до аэропорта Hewanorra (UVF).

Саба

Этот крошечный остров – 5 квадратных миль дикой красоты - избегает привычных курортных клише. Без пляжей, с крутой взлетной полосой, остров поражает горными тропами, облачным лесом и фантастическим подводным миром.

Лучшие активности: дайвинг в морском парке, поход на гору Сценери (1064 ступеньки), вечер в Tropics Café.

Как добраться: через Сент-Мартен – рейс Winair или паром (90 мин).

Совет: бронируйте проживание заранее - здесь всего несколько отелей.

Доминиканская Республика

За пределами курортной Пунта-Каны - совсем другой мир: исторический Санто-Доминго, экологичный регион Мичес, дикие пейзажи юго-запада. И, возможно, самый впечатляющий пляж Карибов - Баия-де-лас-Агилас.

Лучшие активности: прогулки по колониальной зоне, посещение музеев, путешествие в Нацпарк Харагуа.

Как добраться: выбирайте аэропорт в зависимости от региона – PUJ, SDQ, POP или LRM.

Совет: арендуйте авто для самостоятельного исследования – это откроет настоящую Доминикану.

Вирджин-Горда, Британские Виргинские острова

Бани – уникальные гранитные валуны, образующие пещеры и природные бассейны, – визитная карточка острова. Здесь также есть пустынные пляжи, парусные маршруты и романтика нетронутых бухт.

Лучшие активности: прогулка по Бани, снорклинг в Спринг-Бей, плавание в Саванна-Бей, путешествие в Анегаду.

Как добраться: рейс до Тортолы (EIS), далее – паром или короткий перелет до Вирджин-Горды.

Совет: возьмите водную обувь – большинство пляжей имеют каменистые участки с кораллами.

Доминика

Доминику недаром называют "Островом природы": девять активных вулканов, 365 рек, горные туманы, тропические орхидеи и попугаи, парящие в кронах – это место для тех, кто ищет аутентичности и приключений.

Топ активностей:

Отправляйтесь в национальный парк Морн-Труа-Питон (ЮНЕСКО), где через туманные лесные тропы вы доберетесь до знаменитого Кипящего озера – одной из самых впечатляющих вулканических локаций Карибов.

Для более легкого маршрута выберите Изумрудный бассейн – идеальное место для купания среди моховых скал.

Окунитесь в горячие серные источники под Трафальгарским водопадом или откройте для себя менее людный, но не менее очаровательный водопад Спанни.

Доминика - единственная страна Карибов с сохранившимся народом калинаго. Посетите деревню Калинаго Барана Ауте, чтобы поближе познакомиться с их традициями.

Как добраться: прилет – через аэропорт Дуглас-Чарльз (DOM) из Сан-Хуана, Барбадоса или Сен-Мартена. Также есть регулярные паромы из Гваделупы, Мартиники и Сент-Люсии.

Провиденсиалис, Теркс и Кайкос

Пляж Грейс-Бей на острове Провиденсиалис – это олицетворение карибской идиллии: белые пляжи, бирюзовая вода, шелест пальм и абсолютное спокойствие. Но за фасадом роскошных курортов скрывается уютная жизнь острова - с рифами, бухтами, дайвингом и местными традициями.

Что делать:

Снорклинг на Смитс-Рифе или Байт-Рифе – встретите черепах, скатов и множество тропических рыб.

Ныряние на барьерном рифе – одном из самых больших в мире.

Ужин в Da Conch Shack или романтическая ночь в Coco Bistro среди пальм.

Секретные пляжи: Тейлор-Бей и Саподилья-Бей – спокойные мелководные бухты, идеальные для детей или тех, кто ценит тишину.

Как добраться: прямые рейсы в аэропорт Провиденсиалес (PLS) из США, Канады и Великобритании. Курортная зона – в 15 минутах езды.

Гренада

Гренада, или "Остров специй", наполненная ароматами мускатного ореха, корицы и тропического воздуха.

Топ активностей:

Релакс на пляже Гранд-Анс и ужин с видом в Flying Fish.

Поход в Морн-Руж – тихий залив с нежным песком.

Визит к мускатной станции в Гуяве или ромовой дистиллерии River Antoine.

Снорклинг в подводном парке скульптур Джейсона де Кайреса Тейлора.

Как добраться: Международный аэропорт Мориса Бишопа (GND) принимает прямые рейсы из США, Канады и Великобритании.

Совет: приезжайте в августе на карнавал Spicemas или выберите более спокойный сезон с декабря по апрель. Движение левостороннее, а горные дороги – узкие и извилистые, поэтому не спешите и наслаждайтесь видами.

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