Названы электромобили с наибольшим запасом хода: топ-10

Ранние электромобили не могли проехать далеко на одном заряде, а варианты пополнения аккумуляторов часто ограничивались выбрасыванием трехконтактной вилки из кухонного окна. Но за полтора десятилетия разработок аккумуляторов и двигателей электромобили с наибольшим запасом хода теперь смогут сравниться со своими бензиновыми аналогами по поводу того, насколько далеко они проедут на "баке".

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На самом деле электрокары сейчас легко преодолевают 600-км барьер. Цифры, которые привели эксперты в этом исследовании, взяты из официальной процедуры тестирования WLTP. В реальных условиях маловероятно, что любой из этих автомобилей будет стабильно достигать обещанных показателей.

Mercedes-Benz EQS

Радиус действия: 774 км.

Рулевое управление задними колесами обеспечивает удивительную маневренность. Коэффициент лобового сопротивления EQS составляет 0,20, что делает его самым скользким автомобилем в производстве, что значительно увеличивает запас хода. В базовой комплектации EQS 450+ AMG Line Premium официально проезжает 774 км между зарядками. Автомобиль также можно заряжать до 200 кВт, то есть пополнение на 10-80% может занять всего 30 км.

Volkswagen ID 7

Радиус действия: 700 км.

Автомобиль имеет улучшенное качество салона по сравнению с другими электромобилями ID. Появилось большее удобство использования сенсорной информационно-развлекательной системы. Интерьер прост по сравнению с премиальными конкурентами. В сущности, электрический эквивалент популярного Passat, ID 7 служит заявлением о намерениях относительно следующего поколения электромобилей Volkswagen. Автомобиль имеет новый, более эффективный задний двигатель AP550.

Peugeot e-3008

Радиус действия: 696 км.

Последнее поколение Peugeot 3008 превратилось во внедорожник-купе, чтобы лучше выделить его из линейки французского бренда. Это первый автомобиль на базе новой платформы STLA Medium материнской компании Peugeot Stellantis, придающей высокому приоритету энергоэффективности. Действительно, e-3008 способен производить 4,5 mpkWh, что означает, что автомобили с 98kWh аккумулятором могут проехать почти 700 км на одном заряде.

Porsche Taycan

Радиус действия: 679 км.

Это действенный компромисс пространства, диапазона, производительности и стоимости. Дебютный электромобиль Porsche недавно получил обновление с новым задним двигателем, обеспечивающим дополнительную мощность, крутящий момент и эффективность. Аккумулятор также был переработан, применяя другой химический состав для снижения внутреннего сопротивления. Результатом явилось существенное улучшение запаса хода автомобиля.

Peugeot e-5008

Радиус действия: 661 км.

Электрические семиместные авто всегда были дефицитом. Действительно, Mercedes-Benz EQB в течение многих лет занимал почти весь рынок. Peugeot является последним, кто присоединился к модельному ряду с e-5008. Семиместные автомобили подвергаются электрификации, поскольку их большие платформы позволяют установить огромные батареи, а поразительный запас хода e-5008 обеспечивает гигантский агрегат мощностью 98 кВт/ч.

Polestar 2

Радиус действия: 653 км.

Этот стильный электрический седан недавно радикально сменил передний привод на задние колеса в рамках реконструкции. Дополнительная емкость батареи емкостью 4 кВт-ч увеличила пробег Long Range до 653 км между подзарядками. Это больше, чем у конкурентов Tesla Model 3 Long Range и BMW i4 eDrive40. Пиковые показатели зарядки также были увеличены со 150 кВт до 205 кВт.

Tesla Model S

Радиус действия: 651 км.

Tesla Model S была одним из самых первых массовых электромобилей, но благодаря многочисленным обновлениям она не отставала от конкурентов. Версия с двойным двигателем разгоняется до 100 км/ч за 3,1 секунды.

Polestar 3

Радиус действия: 648 км.

Это достойное соотношение цены и качества, учитывая большой запас хода и огромный список стандартных комплектов. Автомобиль предлагает сочетание комфорта, скорости и управляемости. Но, несмотря на слишком оптимистичный маркетинговый ход, это не спортивный автомобиль.

Mercedes-Benz EQS

Радиус действия: 645 км.

Возьмите седан EQS, усовершенствуйте его и добавьте еще больше роскоши, и вы получите SUV EQS. Автомобиль обладает огромной батареей емкостью 118 кВт/ч, которая обеспечивает большой запас хода в 645 км. Скорость зарядки соответствует 200 кВт седана EQS.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 даже в своей самой дешевой и низкой форме сочетает в себе практичность конкурентоспособного седана, поразительную производительность и разумную динамичность.

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