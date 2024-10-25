Названы любимые направления туристов в Европе: куда едут чаще всего

Европейские туристические направления остаются привлекательными для отдыхающих, но некоторые из них испытывают чрезмерную нагрузку из-за большого количества туристов. Хотя Испания продолжает удерживать позицию наиболее посещаемой страны, Греция возглавила список самых перенаселенных направлений.

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Особенно популярными остаются Канарские и Балеарские острова, доминирующие по количеству ночей, проводимых иностранными туристами. Тем не менее местные жители все чаще выступают против массового туризма, требуя ограничений, сообщает Express.

В частности, Испания обязана своим туристическим успехом таким регионам, как Майорка, где иностранные туристы провели более 47 миллионов ночей в 2023 году. Занявший второе место Тенерифе принял почти 30 миллионов туристических ночевок. Посетители активно выбирают также Барселону, сравнявшуюся по популярности с Тенерифе.

Однако перенасыщенность туристических потоков становится проблемой для многих мест, особенно в Греции. Закинф, известный своими прекрасными пляжами, стал лидером по количеству туристов тысячи жителей. Другие греческие острова, такие как Корфу и Калимнос, также испытывают сильное давление из-за массового туризма.

Кроме Греции, в список наиболее переполненных туристических регионов вошли хорватский полуостров Истрия и итальянский Больцано, популярный среди отправляющихся в Доломитовые горы. Истрия и Закинф возглавили список по количеству прибытий отдыхающих.

Испания, лидирующая по количеству посетителей, также столкнулась с протестами местных жителей. На Канарских островах недавно прошли массовые акции против чрезмерного туризма. Жители жалуются на проблемы с жильем и истощение природных ресурсов, таких как вода.

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