Не боятся жары и холода: какие растения посадить на балконе: какие растения посадить на балконе

Озеленение балкона - это не только способ украсить пространство, но и прекрасная возможность создать собственный уголок природы в городе. Однако не все растения хорошо переносят капризы погоды.

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Если у вас открытый балкон, стоит выбирать цветы и травы, которые выдерживают и жару, и холод, а также не требуют частого ухода. Некоторые из них не только радуют глаз, но и могут пригодиться на кухне. В этой подборке собраны лучшие варианты, которые легко приживутся даже в самых суровых условиях.

Среди фаворитов – очиток, суккулент из семейства толстянковых. Это растение с легкостью накапливает влагу в листьях, поэтому его можно редко поливать. Очиток любит солнечные места и легкую дренированную почву. Особенностью является легкое размножение черенками - за короткое время им можно украсить весь балкон. Этот вариант подойдет тем, кто не имеет возможности часто ухаживать за растениями.

Балконные цветы, которые не боятся солнца

Еще один неприхотливый житель балкона – розмарин. Пряная трава хорошо растет даже на бедных почвах, не боится солнца и выдерживает холод. В первые недели после высадки растение следует регулярно поливать, а впоследствии достаточно одного раза в неделю. Розмарин требует много света и не любит застоя воды - избыток влаги может привести к загниванию корней.

Для яркости и цветочного настроения на балконе стоит посадить портулак. Это растение ценится за свои сочные цвета и выносливость. Оно прекрасно переносит жаркие дни, требует минимального ухода, но не забывайте его поливать - иначе пышного цветения не будет. Портулак хорошо смотрится в контейнерах и прекрасно украсит любой балкон.

Тимьян идеально подходит для тех, кто хочет совместить красоту с пользой. Он неприхотлив к условиям выращивания, выдерживает жару, а также может стать ароматной приправой к блюдам. Его поливают лишь после полного высыхания почвы, а лишнюю воду из поддона обязательно удаляют. Это пряное растение не только украсит пространство, но и подарит приятный аромат.

Завершает перечень овсяница – декоративная трава, которая одинаково хорошо чувствует себя как на солнце, так и в тени. Она не боится температурных колебаний, но весной требует небольшого ухода – следует убрать сухие листья. Растение следует периодически поливать, особенно в жару. Овсяница добавляет зелени текстуры балкона и замечательна в сочетании с другими растениями.

OBOZ.UA предлагает перечень растений для сада, которые способны выдержать солнечную сторону.

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