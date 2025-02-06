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Не хлеб и не яйца: что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
306
Не хлеб и не яйца: что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными

Домашние котлеты очень часто получаются не сочными, но, это очень легко исправить, добавив просто в фарш крупы, например перловку, а также тертые сырые овощи, капусту, тертый твердый сыр. 

Видео дня
Домашние котлеты с перловкой

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных котлет, в фарш для которых нужно добавить перловую кашу. 

Что добавить в фарш для котлет

Ингредиенты:

  • 600 г любого фарша 
  • 150 г перловки
  • столовая ложка панировочных сухарей
  • растительное масло для жарки
  • соль и специи
  • зелень — по вкусу

Способ приготовления: 

1. Перловку отварите до готовности и добавьте в фарш, туда же соль, специи, нарезанную зелень и тщательно перемешайте. Можно еще туда же добавить панировочные сухари, перемешайте и обязательно поставьте эту смесь в холодильник. 

Фарш для котлет

2. После достаньте фарш и сформируйте котлеты. 

Приготовление котлет

3. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте котлеты до золотистой корочки.

Сколько жарить котлеты

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