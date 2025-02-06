Не хлеб и не яйца: что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными
Домашние котлеты очень часто получаются не сочными, но, это очень легко исправить, добавив просто в фарш крупы, например перловку, а также тертые сырые овощи, капусту, тертый твердый сыр.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных котлет, в фарш для которых нужно добавить перловую кашу.
Ингредиенты:
- 600 г любого фарша
- 150 г перловки
- столовая ложка панировочных сухарей
- растительное масло для жарки
- соль и специи
- зелень — по вкусу
Способ приготовления:
1. Перловку отварите до готовности и добавьте в фарш, туда же соль, специи, нарезанную зелень и тщательно перемешайте. Можно еще туда же добавить панировочные сухари, перемешайте и обязательно поставьте эту смесь в холодильник.
2. После достаньте фарш и сформируйте котлеты.
3. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте котлеты до золотистой корочки.
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