Не хлеб и не яйца: что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными

Домашние котлеты очень часто получаются не сочными, но, это очень легко исправить, добавив просто в фарш крупы, например перловку, а также тертые сырые овощи, капусту, тертый твердый сыр.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных котлет, в фарш для которых нужно добавить перловую кашу.

Ингредиенты:

600 г любого фарша

150 г перловки

столовая ложка панировочных сухарей

растительное масло для жарки

соль и специи

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

1. Перловку отварите до готовности и добавьте в фарш, туда же соль, специи, нарезанную зелень и тщательно перемешайте. Можно еще туда же добавить панировочные сухари, перемешайте и обязательно поставьте эту смесь в холодильник.

2. После достаньте фарш и сформируйте котлеты.

3. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте котлеты до золотистой корочки.

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