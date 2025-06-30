Не хуже Флоренции: названа доступная альтернатива для туристов в Италии

Создается впечатление, что Флоренция сейчас в списке мечтаний едва ли не каждого путешественника. И это вполне оправдано. Ее исторический центр, входящий в наследие ЮНЕСКО, действительно впечатляет. Однако есть нюансы. Флоренция чрезвычайно переполнена туристами, независимо от сезона.

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С каждым годом растут и цены. Эксперты TravelOffPath рассказали о малоизвестной альтернативе, где меньше толп, ниже цены, но культурное величие не уступает флорентийскому.

Где находится город Лечче и в чем его уникальность

На юго-востоке Италии, в самом "каблуке" итальянского сапога, расположен один из наименее исследованных городов страны – Лечче. Этот портовый город с богатой историей и впечатляющим архитектурным наследием часто сравнивают с Флоренцией.

История Лечче достигает по меньшей мере XIII века до нашей эры. В центре города сохранились остатки античной арены, некогда вмещавшей более 25 тысяч зрителей, и театра, который использовался для спектаклей и концертов.

На площади Пьяцца дель Дуомо возвышается собор XII века, а рядом – колокольня, епископский и семинарский дворцы.

В XVII веке значительная часть Старого города была перестроена в барочном стиле. Можно любоваться детализированными фасадами церкви Сан-Маттео с ее изогнутыми линиями или элегантной Санта-Кьярой с пышной резьбой.

Но главная особенность Лечче – его уникальная архитектура эпохи Возрождения. Она не такая величественная, как во Флоренции, но выделяется среди белых и кремовых пейзажей Апулии сдержанным изяществом.

Триумфальная арка Порта Наполи, возведенная в 1548 году, поражает монументальностью. Замок Карла V со своей геометрией и массивными бастионами придает городу защитный шарм. А Палаццо деи Челестини – элегантный дворец XVI века – ныне служит административным зданием. Даже местный Дуомо, несмотря на перестройку в XVII веке, сохраняет ренессансную симметрию в плане и колоннах, что придает городу еще больше оснований для параллелей с Флоренцией.

Сколько стоит путешествие в Лечче

Лечче значительно доступнее. По сравнению с Флоренцией здесь можно сэкономить от 30 до 50% практически во всех категориях путешествия.

Проживание. Бюджетные отели или B&B обойдутся в среднем $60–90 за ночь, тогда как во Флоренции цены стартуют от $100-150. Средний сегмент в Лечче стоит $90–130, во Флоренции – $220.

Питание. Кофе с круассаном в Лечче – $2.50–4, во Флоренции $5–7. Полноценный ужин с пиццей – $8–12 против флорентийских $14–18. Даже ужин из трех блюд в ресторане стоит на $15–20 меньше.

Новые маршруты – новые возможности

Много лет Лечче оставался вне туристических радаров. Однако все изменилось с открытием прямого железнодорожного сообщения с Римом. Поезд Espresso Salento без пересадок доставит вас из сердца Италии прямо в Апулию, останавливаясь в Остуне и Полиньяно-а-Маре.

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