Не хуже Комо: еще одно озеро Италии завоевало сердца туристов

Многие туристы мечтают увидеть знаменитое озеро Комо, и ежегодно его посещают более 1,4 миллиона человек. Но если вам по душе живописные виды и спокойная атмосфера подальше от толпы и навязчивой коммерции – озеро Маджоре станет настоящим открытием. Оно идеально как для романтического побега, так и для неспешного семейного отдыха.

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Пока другие стоят в очередях к виллам на Комо, вы уже будете наслаждаться закатом с борта лодки посреди озерной тишины. Детали рассказало издание Express.

Где расположено озеро Маджоре и почему оно стоит внимания

Озеро Маджоре раскинулось на границе итальянских регионов Пьемонт и Ломбардия, а также швейцарского кантона Тичино. Спокойная атмосфера делает его популярным среди итальянцев. Здесь нет толп, очередей или суеты – вместо этого вы получите кристально чистые воды, защищенные от ветра горами, и неспешный ритм настоящего европейского отпуска.

Путешествие на лодке и волшебные острова

Лучший способ открыть для себя озеро Маджоре – сесть на лодку и отправиться в плавание вокруг его одиннадцати островов.

Один из самых известных – Изола Белла – поражает своим архитектурным сокровищем: дворцом Борромео XVII века, где в свое время жил выдающийся итальянский дирижер Артуро Тосканини. История, искусство и природа здесь сливаются в единый эстетический пейзаж.

Lake Maggiore Express

С середины апреля начинает свою работу Lake Maggiore Express – уникальный маршрут, объединяющий путешествие на лодке и живописное железнодорожное путешествие через Чентовалли и долину Виджеццо. Круговой маршрут позволяет присоединиться к поездке из любого населенного пункта как в Италии, так и в Швейцарии.

Активный отдых в гармонии с природой

Любители активного досуга найдут на Маджоре множество возможностей:

спокойные ледниковые воды идеальны для каякинга, парусного спорта или SUP-бординга;

многочисленные маршруты вдоль озера и в горах приглашают к пешим прогулкам, велопоездкам или даже верховой езде.

Местные пейзажи будто созданы для того, чтобы замедлить ритм жизни и насладиться каждую минуту.

Комо vs Маджоре: контраст популярности

Пока Маджоре сохраняет свой статус спокойного уголка, озеро Комо сталкивается с вызовами массового туризма. Знамените по фильмам Casino Royale и House of Gucci, оно все чаще становится предметом дискуссий о внедрении туристического налога – подобного уже действующему в Венеции.

По словам мэра Комо, Алессандро Рапинезе, такой шаг может помочь регулировать поток путешественников и сохранить качество жизни местных жителей.

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