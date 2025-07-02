Не хуже Рима: город с древними руинами предлагает доступные цены

На фоне туристической перегрузки классических европейских направлений, таких как Рим или Афины, растет интерес к менее популярным, но исторически значимым городам. Один из них – болгарский Пловдив. Его часто называют старейшим непрерывно населенным городом Европы. История города насчитывает не менее 8000 лет.

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Пловдив, расположенный в центральной Болгарии, известен своей уникальной концентрацией греко-римских археологических объектов. Бывший римский форпост Филиппополь сохранил ряд памятников, которые являются одними из наиболее хорошо сохранившихся в Восточной Европе. Почему стоит посетить Пловдив, рассказали эксперты TravelOffPath.

Согласно археологическим данным, первые постоянные поселения на территории Пловдива появились еще в VI веке до нашей эры, что делает его старше Рима и Афин. В античные времена город играл значительную роль как административный и культурный центр Фракии.

Главная археологическая достопримечательность Пловдива – римский театр Филиппополя, построенный в I веке н.э. Он вмещал до 6000 зрителей и использовался для театральных представлений и гладиаторских игр. Мраморные сиденья сохранились в хорошем состоянии, как и элементы сцены. Стоимость входа – около 5 болгарских левов (2,80 доллара), что значительно ниже стоимости аналогичных объектов в Италии.

Другие важные объекты:

Римский стадион – один из крупнейших в регионе, рассчитанный на 30 000 человек. Частично скрыт под современной застройкой, в частности под магазинами на главной пешеходной улице.

Римский форум с Одеоном, остатками храмов и одной из немногих сохранившихся римских библиотек на Балканах.

Подземные руины, открытые для посетителей под магазинами с символической платой за вход.

Старый город Пловдива – это лабиринт узких улочек, брусчатки и домов в стиле болгарского национального возрождения. Несмотря на статус культурной столицы Болгарии, туристический поток здесь остается относительно низким. По данным Национального статистического института, Пловдив ежегодно посещает около 1 млн туристов, преимущественно внутренних.

Это позволяет Пловдиву сохранять аутентичную атмосферу, в отличие от перенасыщенных центров Западной Европы.

Пловдив также выгодно отличается доступностью. По данным баз данных Numbeo и Budget Your Trip, средние расходы на питание и проживание значительно ниже, чем в Риме.

Полноценный обед в местном ресторане – менее 10 долларов.

Проживание в центре города летом – около 86 долларов за ночь на двоих (или 43 доллара с человека).

Вход в основные археологические объекты – в пределах 3–5 левов.

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