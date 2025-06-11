Не хуже Венеции: недооцененный итальянский приморский город с доступными ценами

На Итальянской Ривьере, между шумной Генуей и туристическим ажиотажем Чинкве-Терре, скрывается город, который умеет быть одновременно изысканным и доступным. Рапалло – курорт, которому чудом удалось избежать туристического перенасыщения. Город сохранил настоящий итальянский колорит и уютную атмосферу.

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Рапалло вполне может составить конкуренцию более известным локациям вроде Венеции или озера Комо. В то же время здесь заметно ниже цены на проживание, еду и развлечения. Это идеальное место для тех, кто ищет сочетание итальянского стиля жизни, красоты средиземноморского побережья и комфорта без туристической суеты, говорят эксперты.

В Рапалло есть все, чего следует ожидать от курорта высокого класса: яхты в марине, набережная с пальмами, старинный замок XVI века, базилика с канатной дорогой, фешенебельные отели. Но в отличие от соседнего Портофино, этот курорт не демонстрирует роскоши намеренно – здесь все выглядит естественно и спокойно. Вместо толп туристов – итальянские семьи, которые гуляют вдоль моря с джелато, ужинают в тратториях, сидя на террасах с видом на залив.

Не только пейзажи вдохновляют – в 1920-х годах Рапалло был пристанищем для поэтов Йейтса и Эзры Паунда. Атмосфера неспешности, смешанная с эстетикой старой Италии, до сих пор сохранилась в уютных улочках и на площадях города.

Одна из особенностей Лигурии – традиция trompe-l'oeil, декоративной живописи, имитирующей элементы архитектуры. Исторически это был способ избежать налогов, взимаемых с количества настоящих окон. Сегодня это часть местной визуальной культуры, придающей городу очаровательный вид.

В Рапалло гастрономия не менее важна, чем пейзажи. Здесь стоит попробовать:

свежее песто – главный местный деликатес, который можно приобрести прямо на рынке;

фокаччу, которую только что вынули из печи;

джелато с богатым выбором вкусов;

овощи с рынка – идеальные для домашней кухни, если вы остановились в апартаментах.

На побережье города есть как лидо (частные пляжи с шезлонгами и зонтами), так и общественный пляж – небольшая галечная бухта с чистой водой. В нескольких шагах от центра начинаются пешеходные маршруты вдоль побережья, которые открывают захватывающие виды Лигурии.

Одна из лучших местных активностей – канатная дорога до Сантуарио-ди-Монталлегро, откуда открывается панорама на Рапалло и Лигурийское море.

Ближайший аэропорт - Генуя (GOA). Оттуда – примерно час на поезде до Рапалло.

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