Не кормите собак этим популярным продуктом: это может быть очень опасно

Владельцы собак, будьте осторожны: совместное потребление пищи с вашим четвероногим другом может быть опаснее, чем вы думаете. Если вы угощали свою собаку колбасой, самое время пересмотреть рацион вашего любимца, чтобы обеспечить его безопасность.

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Этот основной продукт барбекю был обозначен экспертами как потенциально опасный для здоровья собак. По их словам, колбаски содержат ингредиенты, которые не только вредны для здоровья, но и могут быть токсичными для вашей собаки, пишет Express.

Колбаса обычно содержит молотое мясо, избыток жира и смесь приправ, таких как чеснок, что представляет угрозу для собак, а также другие добавки, непригодные для собак.

По сравнению с нежирным мясом, таким как курица или говяжий фарш, колбаса имеет более высокое содержание жира и натрия, что делает ее непригодной добавкой к рациону вашей собаки.

Хотя небольшой кусочек обычной колбасы может не быть вредным для вашей собаки, существуют более безопасные способы увеличить потребление белка.

Если ваш песик ел колбасу и чувствует себя плохо, эксперты ветеринарной медицины советуют немедленно обратиться к ветеринару.

Существуют и другие продукты, которые нельзя употреблять собакам. Виноград и изюм могут подвергать их риску почечной недостаточности – даже небольшое количество вызовет серьезные проблемы.

Кроме того, шоколад, лук, авокадо и орехи макадамии также следует держать подальше от вашей собаки. Не менее важно следить за тем, чтобы он не употреблял напитки с кофеином, такие как кофе или чай.

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