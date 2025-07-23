Не молоко или сливки: что добавить в омлет, чтобы он получился пышным

Некоторые повара считают молоко ключевым ингредиентом при приготовлении пышного омлета, но, как оказалось, решение проблемы кроется совсем в другом.

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Кулинарные эксперты из Delish поделились этим лайфхаком в TikTok, раскрыв секрет приготовления "идеально рыхлой" яичницы – такой, как в ресторане. Вместо того, чтобы добавлять молоко к яйцам во время взбивания, они рекомендуют влить немного воды.

Каким бы странным это ни казалось, за этим есть научное обоснование. "Молочные белки готовятся с другой скоростью, чем яичные, и это может привести к тому, что яйца станут водянистыми", - отметил эксперт.

Вот полный рецепт идеальной сливочной яичницы, которую вы можете приготовить дома.

Ингредиенты

Четыре яйца

Щепотка соли

Одна столовая ложка воды

Сливочное масло или масло для сковороды.

Способ приготовления

Разбейте яйца в миску. Добавьте соль и хорошо взбейте их венчиком – соль поможет расщепить белки в яйце, что облегчит их смешивание. Затем добавьте воду и снова перемешайте яйца, прежде чем оставить их на 10 минут.

Возьмите антипригарную сковороду и поставьте ее на средне-сильный огонь. Сбрызните немного масла или растопите сливочное масло, чтобы яйца стали более кремовыми.

Готовьте яйца несколько минут, используя лопатку, чтобы размешивать их по сковороде, когда они начнут густеть.

Еще один совет – снимать яйца со сковородки тогда, когда те еще немного влажные. Они будут продолжать готовиться даже после того, как попали на тарелку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какой ингредиент сделает омлет просто воздушным.

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