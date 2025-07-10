Омлет будет просто таять во рту: какой ингредиент сделает его воздушным

Приготовить идеальный омлет не так просто, как кажется, ведь часто яйца становятся резиновыми, водянистыми или даже разваливаются.

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Именно поэтому шеф-повар Хосе Андрес, удостоенный звезды Мишлен, поделился своим секретным рецептом омлета, и для его приготовления даже не нужна сковорода, пишет Express.

Секретный ингредиент – это обычный майонез. Сливочный соус изготавливается из эмульсии яичных желтков и масла, поэтому при сочетании с яйцами создается уровень насыщенности, подобный добавлению дополнительного желтка.

"Я беру яйца и майонез. Затем смешиваю одно яйцо с одной большой ложкой майонеза и взбиваю венчиком. Затем я кладу его в неглубокую тарелку, добавляю немного масла и сливочного масла и ставлю в микроволновую печь на 30-40 секунд", – поделился он.

Добавление майонеза может вызвать характерный запах в воздухе после разогрева в микроволновой печи, но как только вы вынимаете блюдо, он быстро исчезает.

Можно использовать просто более легкий майонез, и тогда блюдо будет еще полезнее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать омлет еще более пышным.

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