Не начинайте разговор по телефону с этих слов, чтобы не обидеть собеседника

Люди разговаривают по телефону часто, но делают это не всегда правильно. В частности, речь о начале разговора. Особенно, если человек, с которым вы общаетесь, незнакомый.

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Как правильно установить тон для беседы и с каких слов не стоит начинать разговор по телефону, рассказывает OBOZ.UA.

Не начинайте беседу с этих слов

Чаще всего разговор по телефону начинается со слов: "алло", "да", "слушаю". И это неправильно, поскольку такое обращение подсознательно воспринимается большинством людей, как невежливое или незаинтересованное. Соответственно, после такой фразы разговор может пойти в неправильном направлении.

На самом деле для начала разговора по телефону имеются более тактичные фразы.

Начинайте разговор с приветствия

Так, эксперты советуют начинать разговор с обычного приветствия: "доброе утро, "добрый день", "добрый вечер". После этого следует обязательно поинтересоваться, удобно ли собеседнику с вами общаться.

Если да, — можете продолжать, а если нет — спросите, когда можно перезвонить.

Закончив беседу, обязательно попрощайтесь и не бросайте трубку, а дождитесь последних слов собеседника.

Кстати, никогда не заканчивайте разговор первыми, если звонили не вы. По правилам этикета заканчивает беседу тот, кто звонил.

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