Не оправдал надежд: боевик 'Балерина' из серии 'Джон Уик' получил первые отзывы

Новый фильм из вселенной "Джона Уика", боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли, получил первые рецензии от ведущих изданий. Несмотря на определенное количество положительных отзывов, лента демонстрирует самые низкие оценки среди всех полнометражных экранизаций франшизы.

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События фильма разворачиваются между третьим и четвертым фильмом "Джона Уика", сосредотачиваясь на персонаже Еве Маккаро. Это бывшая балерина, ставшая профессиональной убийцей и жаждущая мести за гибель своей семьи.

В актерский состав также вошли Киану Ривз, Йен Макшейн, Норман Ридус, Анжелика Хьюстон, Габриэль Бирн, Каталина Сандино Морено и Лэнс Реддик, для которого эта роль стала одной из последних.

Сейчас фильм имеет следующие оценки:

62/100 на Metacritic;

78% свежести на Rotten Tomatoes.

Это самые низкие оценки среди полнометражных частей франшизы, хоть и выше, чем у сериала "Континенталь" (63%).

Рецензии указывают, что первая половина ленты страдает от шаблонного сюжета о мести, а вот вторая половина "превращается в зрелищный экшен с элементами преувеличенного стиля". В то же время боевые сцены и хореография драк получили преимущественно положительные отзывы.

Среди самых ярких моментов фильма:

перестрелка на маскараде в садо-мазо стиле,

дуэль с огнем в заснеженном альпийском городке,

драка в горящем монастыре.

За кулисами проекта ходили слухи о масштабных пересъемках, поскольку студия Lionsgate якобы была недовольна работой режиссера Лена Вайзмана. В производство вмешался Чад Стахелски, режиссер предыдущих частей франшизы, что якобы также отсрочило разработку его римейка "Горца" с Генри Кавиллом – проект впоследствии перешел к Amazon.

Актер Йен Макшейн вскользь подтвердил факт пересъемок в одном из интервью, намекнув, что первая версия фильма получилась не слишком удачной. Lionsgate официально эту информацию опровергла.

Интересный факт: перед премьерой студия установила необычное эмбарго: медиа разрешалось публиковать только положительные отзывы без спойлеров с 22 мая, тогда как полноценные критические рецензии можно было размещать только с 4 июня. Это лишь усилило подозрения относительно проблем с финальным монтажом.

Фильм "Балерина" уже демонстрируется в украинских кинотеатрах. Тем временем Lionsgate активно расширяет вселенную "Джона Уика".

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