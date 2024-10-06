Не оторваться: названы 10 самых популярных сериалов на Netflix

Недавно популярная платформа Netflix опубликовала отчет по просмотрам за первое полугодие 2024 года. Согласно статистике, за шесть месяцев зрители просмотрели более 94 миллиарда часов экранного времени. И на первом месте – нет, не "Бриджертоны", а триллер "Твоя первая последняя ложь", основанный на романе Гарлана Кобена.

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"Бриджертоны" заняли второе место, только 3 сезон которых набрал 92 миллиона просмотров менее чем за два месяца. О топ сериалах Netflix 2024 года – читайте в материале.

Твоя первая последняя ложь

Напряженный триллер британского производства основан на романе американского писателя Гарлана Кобена. Лента стала самым популярным проектом года – ее просмотрели 107,5 млн. раз с общим временем пересмотра в 689,5 млн. часов. Сюжет держит в напряжении до последнего, а история начинается, когда бывшая военная Мая видит своего убитого мужа на скрытой видеоняне и раскрывает опасный заговор.

Бриджертоны

История о семье Бриджертонов, живущих в альтернативном Лондоне эпохи Регентства, имеет в основе серию романов Джулии Квинн. В центре сюжета жизни семьи Бриджертонов: четырех братьев – Энтони, Бенедикта, Колина и Грегори и четырех сестер: Дафни, Элоизы, Франчески и Гиацинты. Третий сезон исторической романтической драмы рассказывает об истории Колина и Пенелопы. Сериал получил 91,9 млн. просмотров.

Олененок

Сериал основан на реальной истории комика Ричарда Гадда. По сюжету комика преследует женщина, которая посылает ему сотни часов голосовых сообщений и более 40 тысяч электронных писем. Лента просмотрена 87,6 млн раз, а общее время просмотра составляет 347,6 млн часов.

Джентльмены

Популярная экшн-комедия Netflix от британского культового режиссера Гая Ричи получила 75,9 млн просмотров и 507,3 млн часов экранного времени.

Аватар: Последний Защитник

Адаптация известного анимационного сериала "Аватар: Последний защитник воздуха" уже имеет 71,1 млн просмотров на платформе. Мальчик Аватар должен покорить четыре стихии, чтобы спасти охваченный войной мир и победить главного врага.

Гризельда

Минисериал про Гризельду Бланко, наркобаронессу, тоже неожиданно получил высокие рейтинги. В первом полугодии его просмотрели 69,2 млн. раз.

Американский ужас

Документальный сериал повествует о реальном преступлении. В 2015 году в дом семейной пары ворвались злоумышленники и похитили женщину. Но потом полиция обвинила пару в инсценировке. Сериал просмотрели 55 млн раз.

Проблема 3 тел

Научно-фантастический сериал является экранизацией трилогии Лю Цысиня "Память о прошлом Земли". Первый сезон просмотрели 52,4 млн раз. По сюжету пятеро гениальных ученых в разные десятилетия и на разных континентах овладевают законами природы и приходят к страшному выводу о том, что человечеству осталось недолго.

Берлин

Это спин-офф культового испанского сериала "Бумажный дом". Берлин собирает команду, чтобы совершить ограбление века – похитить драгоценности стоимостью 44 миллиона евро всего за одну ночь. Сериал посмотрели 48,5 млн раз.

Один день

Киноадаптация одноименного романа Дэвида Николлса повествует о чувственной истории любви между Декстером Мэйгю и Эммой Морли. Пара встречается в один и тот же день каждый год. Кстати, первая экранизация с Энн Хэтэуэй в главной роли вышла в 2011 году.

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