Не пейте эти три напитка в самолете: бортпроводники объяснили почему

Даже во время непродолжительного перелета на борту самолета вы можете почувствовать жажду. И даже если вы не хотите пить, у вас может возникнуть желание расслабиться с чашечкой кофе или чая. Впрочем, не все напитки лучше заказывать у бортпроводников.

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Как пишет Express, бывшая стюардесса Кэт Камалани рассказала своим подписчикам в TikTok, что некоторые продукты, употребленные в самолете, могут вызвать тошноту и другие негативные последствия. По ее словам, первым правилом является никогда, ни в коем случае не употреблять жидкости не расфасованные в банки или бутылки.

Кэт объяснила, что резервуары, в которых на борту самолета хранится вода, почти никогда не чистят должным образом. Поэтому внутри может находиться какая угодно грязь, в том числе опасная.

По словам бывшей стюардессы, сам летный персонал избегает того, чтобы употреблять на борту кофе или чай. Вода для их приготовления берется именно из этих не очень чистых резервуаров. "Их редко моют, если они не сломаны... и они находятся возле туалетов", – рассказала она своим подписчикам.

"Так что, профессиональный совет всем вам, родители, никогда не просите горячую воду и не наливайте ее в бутылочку для младенца", – призвала Кэт. Чтобы обезопасить малышей, она посоветовала заказывать для них бутилированную воду и отдельно чашку горячей воды. Жидкость из бутылки она порекомендовала залить в детскую бутылочку, закрыть ее, а затем поместить в чашку, где она постепенно нагреется. А вот пить эту горячую воду после этого не стоит.

Итак, по словам бывшей бортпроводницы, в самолете не стоит употреблять не расфасованную воду, а также кофе или чай. И это в дополнение к общей рекомендации не пить в самолете алкоголь. Он может вызвать обезвоживание у пассажиров, что не очень хорошо, если вы летите на дальние расстояния.

Что же можно употреблять в самолете? Любые заранее расфасованные напитки с низким содержанием сахара это может быть бути бутилированная вода, сок или даже холодный чай. Выбирайте именно несладкие варианты, ведь лишний сахар тоже может спровоцировать обезвоживание.

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