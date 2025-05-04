Кому принадлежит подлокотник в самолете: дилемма решена

Борьба за подлокотники в самолете – одна из самых распространенных баталий среди авиапассажиров. На протяжении многих лет шли дискуссии: кто имеет право на оба подлокотника пассажир в среднем кресле, тот, что возле прохода, или у окна?

Видео дня

Недавно ситуация приобрела новый поворот – бортпроводник прямо указал, как правильно делить подлокотники, чем спровоцировал оживленную дискуссию в сети. Детали рассказало издание Express.

Пользователь Reddit рассказал об объявлении, которое сделал бортпроводник сразу после посадки пассажиров. Это произошло на рейсе одной из американских авиакомпаний в 2024 году. По его словам, бортпроводник категорически заявил, что ни один пассажир не имеет права занимать два подлокотника.

Согласно его объяснению, каждый человек должен пользоваться только тем подлокотником, который находится справа от него, а в случае крайнего сиденья – только тем, что не выходит в проход. Подлокотник у прохода должен оставаться свободным для движения тележек и перемещения людей по салону.

Отзывы в сети не заставили себя ждать. Одни – поддержали такую четкость в правилах:

"Наконец-то! Я тоже считаю, что подлокотник у прохода не для рук – слишком много неудобств, когда тележка толкает локти", – написал один пользователь.

Другие – категорически не согласились: "Это что-то новенькое. Я всегда думал, что пассажир в среднем кресле имеет право на оба подлокотника. Это как моральная компенсация из-за неудобств".

Традиционно считается, что пассажир в среднем сиденье имеет право на оба подлокотника, ведь именно он имеет меньше пространства: нет ни вида в окно, ни возможности свободно вытянуть ногу в проход. Это негласное правило часто следует как форма пассажирского этикета.

Но официальные авиакомпании редко предоставляют конкретные инструкции по этому поводу – это скорее вопрос взаимоуважения. Впрочем, случай с объявлением бортпроводника открыл новую перспективу: вводить четкие правила пользования подлокотниками во избежание конфликтов.

Подлокотники – мелочь, которая превращается в большое неудобство, особенно во время длительных перелетов. Неписаные правила, когда не согласованы, вызывают напряжение, недовольство и даже конфликты. Поэтому четкое разъяснение со стороны экипажа может стать хорошей практикой, особенно если речь идет о недорогих рейсах с тесной схемой посадки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что не нужно одевать в самолет и поезд.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.