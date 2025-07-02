Не показали на презентации: в iOS 26 появятся две новые функции

Несмотря на масштабную презентацию на WWDC, по информации инсайдеров, Apple воздержалась от анонса двух важных функций iOS 26, которые все еще планируются к выпуску в этом году. Такой осторожный подход связан с желанием избежать повторения ситуации, когда анонсированные ранее функции были отложены на неопределенный срок.

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Тем не менее, эти скрытые возможности обещают значительно улучшить повседневное использование устройств Apple, добавив удобства и эффективности. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, одной из таких функций является возможность перевода разговоров в реальном времени с помощью наушников AirPods.

Инновации iOS 26

Благодаря этой инновации, пользователь AirPods, который говорит на английском, сможет общаться с испаноязычным собеседником. iPhone будет распознавать язык, переводить его и передавать в AirPods. В ответ, англоязычный пользователь сможет отвечать, и его слова будут переведены на испанский и озвучены через iPhone. Это значительно упростит межъязыковое общение, делая его более плавным и естественным, чем использование стандартного приложения "Переводчик".

Упрощение доступа к публичным сетям Wi-Fi

Вторая скрытая функция iOS 26 касается синхронизации информации для входа в общедоступные сети Wi-Fi между различными устройствами Apple. Эта система позволит пользователям только один раз вводить данные для входа в сети Wi-Fi, которые часто встречаются в отелях, аэропортах и кафе. После первого входа информация автоматически синхронизируется на всех устройствах пользователя: iPhone, iPad и Mac.

Это нововведение призвано устранить разочарование от необходимости многократного ввода данных для входа в один и тот же сетевой портал на нескольких гаджетах, значительно экономя время и усилия.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple сознательно решила не презентовать эти функции на WWDC 2024. Компания стремится избежать повторения прошлых ошибок, когда были анонсированы функции, которые потом месяцами не появлялись или вообще были отложены. Эта осторожная стратегия свидетельствует, что Apple пытается быть более ответственной в своих обещаниях и выпускать готовые к использованию продукты и функции.

Обе новые функции, хотя и не были центральными на презентации, обещают значительно улучшить пользовательский опыт. Возможность перевода в реальном времени через AirPods открывает новые горизонты для международного общения и путешествий. А автоматическая синхронизация данных для входа в Wi-Fi сделает подключение к сети гораздо удобнее, особенно для активных пользователей нескольких устройств Apple. Эти нововведения являются частью постоянных усилий Apple по повышению удобства и интеграции своих экосистем.

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